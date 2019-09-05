Вон из дома. Новая схема отъема недвижимости в Москве

В Москве, судя по всему, появилась новая схема отъема жилья у собственников, которая позволит выселять людей из абсолютно любого дома. Сейчас ее апробируют на трех домах в районе Аэропорт – жителей убеждают, что их жилище находится в аварийном состоянии, и около года обрабатывают со всех сторон, чтобы вынудить съехать. Все собеседники Радио Свобода уверены: если сейчас это получится провернуть, в будущем схема будет применяться в гораздо больших масштабах.

Три восьмиэтажных корпуса на Балтийской, 6, появились в Москве в 1961 году. Эти дома были построены по индивидуальному проекту. И если верить местным жителям, по этому адресу проживали непростые люди: поэтесса Белла Ахмадулина, один из советских чемпионов мира по фехтованию, секретарь ЦК КПСС Дмитрий Шепилов и даже личный курьер Владимира Ленина. В следующем году в домах должен пройти капитальный ремонт, и жители даже не предполагали, что внезапно их попытаются лишить собственности.

Уже больше года жители зданий на Балтийской, 6, возвращаются домой и вместо отдыха идут на бесконечные собрания собственников и информационные встречи, которые устраивают власти. Жители получают письма с угрозами, встречают в подъездах незнакомых людей и тратят большие деньги на консультации юристов.

Все началось весной прошлого года, когда ГУП "МосжилНИИпроект" провел экспертизу двух корпусов по заказу Управления капитального ремонта и строительства города Москвы. Техническое заключение по каждому корпусу заняло более 200 страниц формата А4. В заключении говорилось, что необходимо провести выборочный ремонт, а конструкции удовлетворяют требованиям по механической безопасности, за исключением отдельных участков конструкций здания, находящихся в "ограниченно-работоспособном состоянии". Ни о какой аварийности не шло и речи.

Но уже в сентябре людей начали приглашать на информационные встречи и собрания собственников в районную управу. Там жителям говорили, что их дома аварийные и нужно срочно решить, за чей счет дома будут сносить: за счет собственников или за счет государства.

– Мы стали смотреть законодательство, – говорит Сергей Демин, который живет в доме на Балтийской, 6, всю свою жизнь, то есть 54 года. – Если жители отказываются сносить здания за собственный счет, то на себя эту функцию берет город. Но мы лишаемся собственности: у нас фактически изымают жилье. Однако людям об этом никто на этих встречах не говорил. На основании чего здание признано аварийным, тоже никто не объяснял.

Ваш дом обрушится, вы погибнете; соглашайтесь по-хорошему, иначе будет по-плохому

На запрос в префектуру Северного административного округа жителям ответили, что собрания проходили по инициативе собственников домов. А на собрании ставился вопрос о том, готовы ли собственники самостоятельно осуществить снос или реконструкцию дома в случае, если его признают аварийным. В этом документе также отмечается, что на тот момент информации об аварийности дома не было.

На собраниях жители говорили, что не хотят ничего сносить, но затем их приглашали на встречи снова и задавали все тот же вопрос. Уровень чиновников на встречах постепенно рос от заместителя главы управы до префекта. Всего за полгода прошло около 15 таких встреч. Как рассказывают жители домов, давление постепенно усиливалось: всех начали обзванивать сотрудники управы, в 7 утра людей ловили у подъездов по пути на работу.

– По квартирам ходили непонятно какие люди, показывали лист с информацией о капремонте и предлагали подписываться на пустом листе, – говорит один из жителей дома Иван Жилин (имя изменено по просьбе героя. – Прим. РС). – Но капитальный ремонт был на одной странице, а на пустых бланках про капремонт ничего не было. Непонятно, к чему их потом приложат. Потом во втором корпусе откуда ни возьмись появился неизвестный нам житель. Он говорил, что купил здесь квартиру, а его жена и дети боятся жить в этом доме. Мы выяснили, что ни жены, ни детей у него нет. Сам он вообще тут не живет. Он организовал общую группу в WhatsApp и добавил туда всех жильцов нашего дома. Вскоре в этом чате появилась толпа людей, которых вообще никто в доме не знает. И эта толпа 20 часов нон-стоп писала одно и то же, словно по методичке: ваш дом обрушится, вы погибнете; соглашайтесь по-хорошему, иначе будет по-плохому; за нас уже все решено, мы ничего не решаем. Несколько дней перед очередным голосованием шла такая обработка.

Параллельно людям стали поступать угрозы: жильцам писали, что ими "заинтересовались люди из 90-х". Иван попросил изменить его имя в публикации, потому что ему тоже угрожали. Кто-то из этого чата написал ему письмо, в котором помимо угроз содержалась личная информация об Иване, которой нигде в общем доступе нет. Тем не менее даже после этого на очередном собрании кворум собрать не удалось, поэтому никакого голосования не было.

На одном из собраний собственникам хоть и издалека, но начали показывать вторую экспертизу, которая и признала дома аварийными. Когда адвокат запросил этот документ, выяснилось, что это не совсем похоже на экспертизу. По объему этот документ был более чем в два раза меньше первого исследования.

– Мы показали это нашему техническому специалисту, который является экспертом в сфере строительства, – говорит Сергей Демин. – Он сказал, что советовался с коллегами и все считают это просто бумагой, где кто-то что-то написал.

Вторую экспертизу, точнее, заключение мониторинга состояния зданий, заказывала почему-то уже другая организация – АО "УКС ИКС и Д". Это один из крупных господрядчиков, который за последние пять лет заработал на тендерах более миллиарда рублей. Основным заказчиком услуг этой компании является Департамент строительства Москвы: в основном эта компания выполняет функции технического заказчика при реконструкции дорог, прокладке коммуникаций и так далее. По данным СПАРК, головной организацией этой компании является Департамент городского имущества Москвы. Сам мониторинг проводил НИЦ "Строительство" и НИИОСП имени Герсеванова. НИИОСП уже давно не существует как самостоятельное юридическое лицо после присоединения к НИЦ "Строительство". Тем не менее в экспертизе фигурирует название института и даже на печати оно есть.

– Когда префектура стала устраивать нам собрания, туда пригласили представителей института Герсеванова, – говорит Сергей Демин. – Мы спрашивали у них, как так: самостоятельно институт не существует, а в документах он указывается. Никто не смог ответить нам на этот вопрос. На встрече этот институт представлял некий дедушка-пенсионер. Человеку уже за 80, он ходит с палкой. Я к нему подошел поговорить. Говорю: вы профессионал, вы же несете за это ответственность. Он ответил, что он на пенсии, и его туда временно пригласили. А через неделю его договор заканчивается.

Многие живут в этом районе уже десятилетия, ходили в один детский сад и школу. Поэтому у жильцов дома на Балтийской, 6, оказались знакомые, которые сейчас работают в управе. От них жильцы узнали, что на их дом кто-то положил глаз и для выселения привлекли некую рейдерскую компанию.

Нагнали каких-то людей, которые закрикивали нас, за плечо дергали всех, кто хотел сказать что-то против

На финальную встречу в префектуре, где жителям опять предложили выбрать, кто будет сносить дом, пришло на удивление много людей.

– На собрании от первого корпуса было всего человек 30, а в зале сидело чуть ли не 200 человек, – говорит Иван Жилин. – Там нагнали каких-то людей, которые закрикивали нас, за плечо дергали тех, кто хотел сказать что-то против. Было достаточно агрессивно. Я сидел в последнем ряду и видел, как какая-то женщина координировала этих людей.

В итоге за снос за счет государства проголосовало чуть больше половины, хотя для подобных решений нужно как минимум две трети.

– В самих протоколах мы нашли подлог, – говорит Сергей Демин. – Нам удалось выяснить, что подписи как минимум 15 собственников были фальсифицированы. Была уменьшена площадь нашего дома, чтобы проще было собрать нужное количество голосов. Префектура думала, что у нас нет связи со всеми жителями, а у нас есть связь. Мы поговорили с этими людьми и выяснили, что они не голосовали на собрании. Многие не живут в России, многие сдают квартиры и сами в доме не живут.

С тем же успехом они могут голосовать за свое переселение в Букингемский дворец

Тем не менее собрание было признано состоявшимся. После этого межведомственная комиссия признала дом аварийным якобы по просьбе жильцов. По словам Сергея Демина, результаты межведомственной комиссии находятся в департаменте капитального ремонта под грифом "для служебного пользования", поэтому никто не может посмотреть, что там действительно написано. Недавно на дверях дома появились объявления о том, что люди должны съехать на основании распоряжения правительства Москвы. Людям также раздали письма от департамента городского имущества, в котором говорилось, что им дается пять дней, чтобы прийти в ведомство с документами для оформления переселения. А если не придут, то ведомство будет рассматривать это как отказ от предложенного варианта жилья.

– Людям забыли рассказать, что с тем же успехом они могут голосовать за свое переселение в Букингемский дворец, – говорит эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Овчаренко. – Это будет юридически столь же основательно. Во-вторых, их ввели в заблуждение об аварийности дома. Потом по домам пошли люди и вручали под роспись пакеты, где лежала копия распоряжения правительства и какая-то распечатка из заключения, где сказано, что дом аварийный. Никем не заверенная и художественно-декоративно осмысленная. Как человек, закончивший аспирантуру и имеющий высшее архитектурное образование, я могу только истерически хохотать, глядя на это. К этому было приложено нечто от департамента городского имущества, которое не имеет статуса: департамент имеет право с нами общаться только путем распоряжений и приказов. Здесь не было даже заголовка о статусе документа. Я думаю, что это и афера, и обкатка будущей процедуры, которая позволит тыкать в любое здание в Москве, называть его аварийным и выгонять людей.

Предлагают новое здание, знаменитое тем, что там в кухнях нет окон

Само распоряжение правительства не было опубликовано на официальном сайте, где выкладываются в открытый доступ все нормативные акты. Информацию об этом документе жители не нашли и в "Вестнике Москвы", где также публикуется вся нормативная база. Устно собственникам предлагали переехать в дом на улице Самеда Вургуна, который жители в шутку называют "намоленным местом". По словам Ивана Жилина, этот дом обещают абсолютно всем: реновационным кварталам и домам, которые уже 20 лет признаны аварийными, но их никто не может расселить. И этот дом, очевидно, не сможет вместить всех.

– Им предлагают новое здание, знаменитое тем, что там в кухнях нет окон, – говорит Татьяна Овчаренко. – Это архитектурный скандал. Та настойчивость, с которой это дело проталкивалось, говорит мне как специалисту в области защиты жилищных прав, что это первая обкатка дальнейшего массового отъема жилья. Уже не по программе "Жилище" или реновации. А просто из любого дома, который понравился дружку правительства Москвы. Мне это ясно из-за совокупности действий управы, префекта и полного нежелания прокуратуры в это вмешиваться. Притом что я имею 25 с лишним лет только судебного стажа, после встречи с жителями я уехала домой под сильнейшим впечатлением. С подобной ситуацией я сталкивалась только однажды несколько лет назад в Татарстане.

Людей, у которых были прекрасные квартиры, поселили в коммунальные

Аналогичная история действительно уже происходила в республике Татарстан: 31 декабря 2011 года в городе Зеленодольске признали аварийными сразу 300 домов. Причем собственники утверждали, что никакие исследования зданий не проводились. В виде компенсации людям предложили около 150 долларов за квадратный метр. Еще один вариант – социальная ипотека, но денег на выплату кредитов у многих нет. Те люди, которые отказались добровольно участвовать в программе переселения, лишились права собственности на жилье. Эта проблема там не решена до сих пор.

– Они решили построить Нью-Казань, – говорит Татьяна Овчаренко. – Боже мой, золотое шитье на халатах. Людям сказали, что их переселят в замечательные девятиэтажные дома. В итоге людей, у которых были прекрасные квартиры, поселили в коммунальные. История всплыла, потому что по неосторожности они наехали на квартиру бывшего генерального директора какого-то крупного завода. И он приехал в Москву разбираться. Оказалось, что идея построить Нью-Казань была, но от нее отказались. Сейчас дома ободраны мародерами, люди выкинуты. И все лопнуло в силу большой торопливости трудящихся ручек. Сейчас этот замечательный провинциальный опыт переносится к нам.

Юристы по имущественным вопросам, с которыми побеседовало Радио Свобода, считают, что в Москву эта схема пришла именно из Татарстана, так как в правительстве Москвы сейчас немало чиновников из Казани.

Всеми способами пытаются отнять у людей отличные дома и очистить дорогую московскую землю

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Татарстан. Председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко работал заместителем главы администрации Казани, был руководителем строительного и проектно-архитектурного комплекса. Председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова работала в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Татарстан.

– В московском случае правонарушение разбивается на звенья, чтобы в том числе сложнее было защищать свои права, – объясняет адвокат коллегии адвокатов "Домбровицкий и партнеры" Станислав Станкевич, который защищает права жителей дома на Балтийской, 6. – Сначала была фальшивая экспертиза. Затем собрание собственников, где не набралось требуемого количества голосов для сноса. Тем не менее власти делают вид, что чуть больше половины собственников – это достаточно для того, чтобы снести дом. А затем некие протоколы межведомственной комиссии. Скорее всего, эту схему будут расширять, как это происходит в Татарстане. Мы видим, что сейчас всеми способами пытаются отнять у людей отличные дома и очистить дорогую московскую землю.

Радио Свобода отправило запрос в департамент капитального ремонта города Москвы с просьбой прокомментировать эту ситуацию. На момент публикации получить ответ не удалось.