Урбанизм за забором. Эфир в 18:05

В Москве ко Дню Города зачистили легендарную «Яму» на Покровском бульваре. Популярный амфитеатр обнесли забором и приставили охрану. Самая свободная площадь города стало режимным объектом. Почему власть боится открытых общественных пространств, собраний и митингов? Возможен ли урбанизм без участия граждан?
Гости программы - Кирилл Пузанов, доцент Высшей школы урбанистики ВШЭ, и Артем Лоскутов, художник. Эфир в 18:05.
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