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Археология

Урбанизм за забором. Эфир в 18:05

Общественное пространство "Яма" на Хохловской площади в Москве открылось после ремонта

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Зачем огородили московскую "Яму"? Художник Артем Лоскутов и доцент Высшей школы урбанистики ВШЭ Кирилл Пузанов

В Москве ко Дню Города зачистили легендарную «Яму» на Покровском бульваре. Популярный амфитеатр обнесли забором и приставили охрану. Самая свободная площадь города стало режимным объектом. Почему власть боится открытых общественных пространств, собраний и митингов? Возможен ли урбанизм без участия граждан?

Гости программы - Кирилл Пузанов, доцент Высшей школы урбанистики ВШЭ, и Артем Лоскутов, художник. Эфир в 18:05.

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