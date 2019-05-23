Суд в Москве снял арест со счетов Навального по делу "Ив Роше"

Замоскворецкий районный суд Москвы снял арест со счетов и ценных бумаг Алексея Навального по делу "Ив Роше". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Судебное решение предполагает разблокирование счетов, арестованных в 2013 году по делу "Ив Роше". Сообщается, что прокурор просил оставить средства под арестом, поскольку одной из свидетельниц якобы до сих пор не были выплачены процессуальные издержки по делу о хищении. При этом адвокаты Навального настаивали на том, что их клиент не получал просьбы о выплате средств от свидетельницы и уже выполнил все имущественные требования.

Алексей Навальный обращался с требованием разблокировать счеты еще в 2015 году. Суд тогда отказался это сделать из-за "возможных имущественных требований" людей, признанных пострадавшими по делу "Ив Роше".