Суд в Москве снял арест со счетов Навального по делу "Ив Роше"

Замоскворецкий районный суд Москвы снял арест со счетов и ценных бумаг Алексея Навального по делу "Ив Роше". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Судебное решение предполагает разблокирование счетов, арестованных в 2013 году по делу "Ив Роше". Сообщается, что прокурор просил оставить средства под арестом, поскольку одной из свидетельниц якобы до сих пор не были выплачены процессуальные издержки по делу о хищении. При этом адвокаты Навального настаивали на том, что их клиент не получал просьбы о выплате средств от свидетельницы и уже выполнил все имущественные требования.
Алексей Навальный обращался с требованием разблокировать счеты еще в 2015 году. Суд тогда отказался это сделать из-за "возможных имущественных требований" людей, признанных пострадавшими по делу "Ив Роше".
- В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше". Они вины не признали. По версии следствия, Навальные вынудили заключить с ними заведомо невыгодные контракты на грузоперевозки. При этом свидетели обвинения во время судебных слушаний не заявляли никаких претензий обвиняемым, а сама группа "Ив Роше" объявила, что "не понесла никакого ущерба при сотрудничестве с транспортным предприятием, принадлежащим братьям Навальным".
- Несмотря на это, Алексей Навальный был осужден по делу условно, а его брат Олег отбывал наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.
- В апреле Алексей Навальный получил повестку во французский суд, в который братья Навальные обратились с жалобой на действия французской компании. Они обвиняют "Ив Роше" в "заведомо ложном доносе".
- В 2017 году Европейский суд по правам человека признал, что при рассмотрении дела были нарушены права на справедливый суд, и постановил выплатить братьям Навальным компенсацию в размере примерно 76 тысяч евро. Алексей Навальный настаивает, что дело было политически мотивированным и связанным с его общественной деятельностью.
- В апреле 2018 года Верховный суд России возобновил дело "Ив Роше" и отказался пересмотреть приговор братьям Навальным, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека. Позднее Навальный получил от российского правительства четыре миллиона рублей компенсации.
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