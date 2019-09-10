"Студенты видят всю подлость власти". Как дубинки объединили молодежь

Российский студенческий профсоюз Community пытается согласовать акции за свободу студентов и университетов. Организаторы, среди которых группы поддержки Егора Жукова и Даниила Конона, независимый студенческий журнал DOXA и "Инициативная группа МГУ", хотят в середине сентября устроить митинг в Москве и массовый пикет в Петербурге. Студенты требуют освобождения политзаключенных и выступают против политического давления на вузы.

В конце августа мэрия Москвы не согласовала акцию "Свободу студентам, свободу университетам". Ее решили провести в виде лекции в общественном пространстве "Яма" на Хохловской площади в Москве. Пройти в "Яму" было невозможно, потому что ее огородили. 30 августа лекцию перенесли в Сахаровский центр. Накануне акции организаторы получали звонки с угрозами возбудить на них уголовное дело за организацию несогласованного митинга.

В интервью Радио Свобода участники профсоюза Community студент МГУ Максим Наймарк, выпускник СПбГУ Михаил Федорченко и студент МГППУ Джавид Мамедов рассказали, что репрессии по отношению к участниками митингов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму активизировали политический протест среди молодежи и заставили студентов объединиться.

–​ О вашем профсоюзе до недавнего времени почти ничего не было слышно. Как давно вы его организовали?

Джавид Мамедов: Профсоюз мы создали около года назад. Сначала было желание сделать профсоюз внутри Московского психолого-педагогического университета (МГППУ), но потом пришла в голову идея сделать межвузовский профсоюз. Наши требования невозможно реализовать силами одного вуза. Наш профсоюз –​ часть коалиции профсоюзов, в которую входят профсоюзы "Учитель" и "Ученик". В наших планах создать сеть профессиональных профсоюзов.

Максим Наймарк​: К нашему профсоюзу стали присоединяться студенты из разных городов. Сейчас в Community примерно 50 активных членов и около 100 сторонников. В шести регионах есть ячейки профсоюза.

– Каковы требования профсоюза?

Максим Наймарк: В первую очередь, мы требуем освобождения политзаключенных, в том числе студентов. Мы выступаем против политического давления на университеты извне и преследования инакомыслящих внутри университетов. Мы хотим, чтобы всем студентам платили стипендию не ниже минимального размера оплаты труда по региону. Среди наших требований – бесплатные общежития, улучшение жилищных условий и повышение качества медицинской помощи для студентов.

Сейчас у студентов нет возможности говорить о своих взглядах свободно

Михаил Федорченко: Но главное требование –демократизация политической ситуации в стране. Выборность ректора, свобода слова в вузах, повышение качества образования и жизни студентов невозможны в условиях авторитарного государства. Каков политический режим в стране, такова и политика администрации в вузах. Сейчас у студентов нет возможности говорить о своих взглядах свободно, потому что за этим могут последовать репрессии со стороны администрации вузов. Поэтому мы не можем отделить наши требования от необходимости общей политической демократизации во всех сферах жизни российского общества. Свобода политических высказываний в вузах есть, но не для нас, а для администрации. По нашим данным, администрация многих вузов проводит политическую пропаганду. Например, на занятия в качестве спикеров приглашают участников проправительственных общественных движений и политический партий. Представителей оппозиционных партий и независимых политиков приглашают крайне редко, можно сказать, совсем не приглашают. Преподаватели на занятиях затыкают рты тем студентам, которые не транслируют официальную позицию Кремля по международной политике, например, по поводу участия в войне в Сирии. Студентов, которые выходят на митинги и одиночные пикеты, часто исключают. По закону нельзя выгнать студента из вуза за участие в протестах или политическую агитацию, даже если обратное написано в уставе университета, потому что внутренний устав вуза не может быть выше закона или Конституции. Так что студентов валят на экзаменах, не ставят зачеты, в общем, исключают по формальным причинам.

Джавид Мамедов:

Например, недавно прозвучали угрозы отчисления студентов за участие в митингах против недопуска независимых политиков на выборы в Мосгордуму. Мы требуем, чтобы административное давление на студентов прекратилось. В университете мы проводим по 8 часов каждый день. Мы должны иметь право говорить свободно о политике в стенах вуза. И я считаю, что из вузов надо убрать портреты ректоров с Путиным и чиновниками. Вузы не должны демонстрировать лояльность существующей власти.

– Почему профсоюз Community стал активно работать после митингов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму?

Джавид Мамедов:

После политических событий этого лета, начиная с задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, студенты начали политизироваться. Катализатором стали репрессии, которым подверглись участники митингов. Можно сказать, что дубинки, которыми полицейские били митингующих, объединили студентов. Сейчас в студенческой среде есть понимание того, что Путин и чиновники, которые его окружают, должны уйти и уступить место прогрессу. Но они держатся за власть с помощью силовиков. Новое поколение хочет выражать свои политические взгляды и не получает такой возможности.

Можно сказать, что дубинки, которыми полицейские били митингующих, объединили студентов



Михаил Федорченко: Студенты видят всю подлость власти, несправедливость и лицемерие, огромный уровень полицейского насилия. Они видят, что люди, которые правят страной, оторваны от реальности и живут вне представлений о правах человека. Сегодняшние студенты привыкли следить за происходящим в России еще со школы. У современной молодежи есть навык пользоваться разными источниками информации и думать самостоятельно. Они наблюдали "протесты белоленточников", войну с Украиной, дела "Сети", "Нового величия" и делали выводы. Недавние протесты стали последней каплей. Сейчас у студентов есть потребность в реальных политических действиях. Молодежь поняла, что она не имеет права находиться вне политики. Поведение власти во время протестов против недопуска независимых политиков на выборы в Мосгордуму показало, что студентам не дают возможности выразить недовольство легальными способами. Им остается выходить на несанкционированные акции, чтобы хоть как-то донести до силовиков свою позицию. Чем больше власть будет закручивать гайки, тем сильнее будут студенческая самоорганизация и студенческие протесты.

Чем больше власть будет закручивать гайки, тем сильнее будут студенческая самоорганизация и студенческие протесты



Стало ясно, что с геронтологической верхушкой российской власти невозможно договориться. Она пытается любой ценой сохранить прогнившие властные рычаги. У сегодняшней власти и нового поколения нет общего языка. Власть знает только язык силы. Она показывает нагло и открыто, что всякие низовые инициативы будут давить. Студентов возмущает эта ситуация. Кто-то впадает в отчаяние, другие планируют после окончания вузов уехать из России, но большая часть молодежи ищет возможность влиять на политический процесс. Для них мы создали наш профсоюз. Посмотрим, как консолидация студентов сможет изменить политическую ситуацию, которая пока построена на конкуренции между различными силовыми структурами.

Максим Наймарк: Долгое время монополия на выражение политических взглядов принадлежала администрации вузов. Сейчас студенчество меняет эту ситуацию, потому что сфера образования как ничто отражает российское общество. Если мы хотим перемен, то недостаточно участвовать в митингах. Мы понимаем, что нужно создать систему повседневной и планомерной борьбы за свои права. Например, в МГУ активисты добились того, что студсоветы перестали зависеть от администрации и выполнять непредставительские функции, например, организовывать праздники. Долгое время студенческие объединения занимались в основном внутренними вопросами. Сейчас мы поняли, что никакие внутренние вопросы нельзя решить, если не изменится общая ситуация в России. Поэтому Инициативная группа МГУ вышла на протест за Ивана Голунова с баннером, журнал DOXA, который раньше занимался академической теорией, начал организовывать протестные акции.

Путин и чиновники, которые его окружают, должны уйти и уступить место прогрессу

– Какие политические взгляды у участников профсоюза?

Михаил Федорченко:

Мы не хотим себя ассоциировать с какой-либо из существующих оппозиционных сил. У членов профсоюза разные политические взгляды. Среди участников движения есть либертарианцы и левые неавторитарного толка. Нас объединяет антиавторитаризм и демократизация. Мы против дискриминации по любым признакам и готовы защищать студентов, которые сталкиваются в стенах вузов с харассментом, гомофобией и другими притеснениями.

– Вы уже столкнулись с давлением со стороны силовиков?

Джавид Мамедов: Когда пытались согласовать акцию “Свободу студентам, свободу университетам”, нам начали звонить из полиции и Центра "Э". Требовали, чтобы мы пришли на встречу, и угрожали завести уголовное дело, если мы проведем несанкционированную акцию. Сейчас мы добиваемся от московской мэрии согласования новой акции в защиту политзаключенных и за свободу университетов.