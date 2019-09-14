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Ресурсы путиномики. Эфир в 18:05

Добыча нефти

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Экономисты Константин Сонин и Борис Грозовский о том, насколько устойчива экономика авторитаризма

По мере того, как российский режим укрепляет свои позиции, "окапывается" во внутренней и внешней политике, встает вопрос о пределах его экономической устойчивости. Каковы ресурсы выживания и возможности роста у рентной нефтяной модели государственного капитализма, построенного в России? Об этом рассуждает экономист Константин Сонин в своей книге "Когда кончится нефть".

Готи программы - Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ, и Борис Грозовский, экономический обозреватель. Эфир в 18:05.

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