Глубинный протест

После спорных результатов выборов мэра Улан-Уде «горячей точкой» стала Бурятия. Протесты местных стороннков КПРФ подавлены полицией. Самосожжение ученого Альберта Разина в знак протеста против невнимания власти к изучению национального языка республики привлекло внимание проблемам Удмуртии. «Мусорные протесты» продолжаются на Русском Севере.
Недовольство режимом Путина пошло вглубь? Как власть репрессиями будит глубинку, атакуя региональную сеть сторонников Алексея Навального? Обсуждают независимый политолог Дмитрий Орешкин, социолог Игорь Эйдман (Берлин), лидер отделения партии «Яблоко» в Бурятии Наталья Семенова (Улан-Удэ), политолог Михаил Эстрин (Ижевск, Удмуртия).
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 13 сентября в 19:05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.