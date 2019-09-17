Приговор оглашают в театрах

Доброе утро!

Сегодня в Израиле проходят вторые за год досрочные выборы – сможет ли Биньямин Нетаньяху остаться премьером, во многом зависит от того, как проголосует “русская улица”. На российских улицах – другие проблемы:

Актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии за “вывих плеча” росгвардейцу. Видео задержания Устинова, на котором его избивают, к делу не приобщили. Актеры начали акции в поддержку коллеги.

В Воронеже после обыска по делу об “отмывании денег” в ФБК умерла от инфаркта 79-летняя бабушка юриста штаба Навального.

Сегодня в Петербурге пройдет митинг против фальсификаций на выборах. Итоги муниципального голосования не подведены до сих пор.

После нападения дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии выросли мировые цены на нефть. Надежды на примирение Ирана и США тают.

Дело о “вывихнутом плече”

Суд в Москве приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии за применение силы к полицейскому, задержавшему его на Пушкинской площади 3 августа. Судья установил, что Устинов причинил росгвардейцу Александру Лягину (который по ходу этого дела из сержанта стал старшим сержантом) “вывих головки левой плечевой кости”, а также унизил честь, профессиональное достоинство потерпевшего, причинив ему нравственные страдания и физические повреждения.

Устинов вину не признал и говорит, что вообще не участвовал в акции, а стоял у метро с телефоном в одной руке и наушниками в другой. Видео задержания Устинова, демонстрирующее, что росгвардейцы сразу повалили его на землю и стали активно избивать, несмотря на “вывих плеча” и нравственные страдания, суд к делу не приобщил.

Константин Райкин, худрук Высшей школы сценических искусств, где учился Устинов, назвал приговор “преступной несправедливостью”. Режиссер МХТ им. Чехова Александр Молочников призвал коллег рассказывать зрителям об этом приговоре после спектаклей. Четыре московских театра уже откликнулись. Актер Александр Паль запустил в сети флешмоб в поддержку Устинова. Паля тоже задержали 3 августа, но отпустили из участка после звонка из администрации президента.

“Московское дело” – что дальше

Сегодня суд начнет рассматривать дела выпускника МФТИ, 25-летнего программиста Айдара Губайдулина. Его обвиняют в “покушении на насилие”, состоявшее в том, что он замахнулся пластиковой бутылкой в сторону полицейского.

В СИЗО, как Губайдулин, продолжает сидеть Алексей Миняйло – его обвиняют в “участии в массовых беспорядках” (от 3 до 8 лет). Почитайте разговор с его родителями – как и он сам, историками по образованию.

Апелляцию на приговор Константину Котову, получившему четыре года колонии за “неоднократные нарушения порядка проведения массовой акции”, подали сразу 13 адвокатов. С каждым из защитников, подавших жалобу в Мосгорсуд, заключено соглашение на символические 212 рублей 10 копеек (212.1 – статья, по которой Котов получил срок). Их мотив в том, что если приговор Котову не отменят, “адвокатская профессия потеряет всякий смысл”.

Прокуратура тоже не дремлет – она обжаловала отказ суда изъять ребенка у семьи Проказовых. Ребенок виноват в том, что его взял на руки двоюродный брат матери Сергей Фомин (он сидит сейчас под домашним арестом по обвинению в участии в “массовых беспорядках”).

Еще обыски, задержания, приговоры

В Воронеже после обыска по делу об “отмывании денег” в ФБК умерла от инфаркта бабушка юриста штаба Навального. Во время обыска у 79-летней женщины отняли подаренный внуком планшет.

В Москве после обыска в штабе незарегистрированной партии “Другая Россия” задержаны 29 человек. Ранее в понедельник активисты ДР вывесили баннер “Свободу политзекам” на Петровке, 38.

В Екатеринбурге участника акции против строительства церкви в сквере Станислава Мельниченко приговорили к полугоду исправительных работ за “оскорбление полицейского” (это минус 10% с зарплаты в пользу государства). Оскорбленный майор Крюков был в гражданском, не представлялся и занимался видеосъемкой происходящего, но в суде скрытый простыней “секретный свидетель” показал, что видел, как оскорбленный майор показывал свое удостоверение.

Екатеринбургские полицейские сильно интересуются сетевой активностью Юрия Изотова, который после неприятностей с ФСБ уехал из России в 2016 году. Вот его история.

Отголоски выборов

Сегодня состоится организационное заседания Московской городской думы в новом составе. Накануне Навальный потребовал отмены результатов электронного голосования на основании полного списка допущенных к электронному голосованию избирателей, который оказался в его распоряжении. Навальный передаст этот список независимому кандидату Роману Юнеману, чья победа, возможно, была нивелирована сфальсифицированным голосованием через интернет.

В Петербурге, где результаты муниципальных выборов по-прежнему не подведены, сегодня вечером пройдет митинг против фальсификаций. Как именно они происходят и почему прошедшее голосование – все равно победа для оппозиции, здесь объясняет координатор “Объединенных демократов” Андрей Пивоваров.

Сотрудник Росгвардии из Бурятии Виктор Хоржиров записал видео, в котором призвал коллег не подчиняться "заведомо преступным приказам" и не превышать полномочий. В Росгвардии начали служебную проверку, некоторые источники сообщают, что Хоржиров уже извинился перед руководством.

Все остальное

Нефть. Субботнее нападение на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии привело к крупнейшему в истории срыву поставок нефти, цена на нефть взлетела, но не радикально: запасы есть, президент США распорядился при необходимости использовать американские стратегические запасы. Окончательной ясности о том, кто стоит за нападениями, не появилось, но США настаивают, что это Иран. Встреча президентов Ирана и США на открывающейся сегодня Генассамблее ООН точно не состоится (хотя еще несколько дней назад о ней говорил госсекретарь Помпео). Иран до кучи задержал танкер под флагом ОАЭ в Ормузском проливе.

Субботнее нападение на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии привело к крупнейшему в истории срыву поставок нефти, цена на нефть взлетела, но не радикально: запасы есть, президент США распорядился при необходимости использовать американские стратегические запасы. Окончательной ясности о том, кто стоит за нападениями, не появилось, но США настаивают, что это Иран. Встреча президентов Ирана и США на открывающейся сегодня Генассамблее ООН точно не состоится (хотя еще несколько дней назад о ней говорил госсекретарь Помпео). Иран до кучи задержал танкер под флагом ОАЭ в Ормузском проливе. Брекзит. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что не будет просить ЕС об отсрочке брекзита.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что не будет просить ЕС об отсрочке брекзита. Шпионское. Yahoo News со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что российские дипломаты в США на закрытых теперь объектах дипмиссии в Мэриленде и Нью-Йорке вели контрразведывательную деятельность против ФБР, причем очень успешно. В российском посольстве в США публикацию назвали “небылицей”.

Шесть ссылок

Языки и слова. Лингвисты объясняют, как умирают языки и способны ли политические меры обратить этот процесс вспять (этот материал – отклик на самосожжение удмуртского активиста Альберта Разина). Или подборка из 12 слов, без которых не понять эстонской культуры.

Лингвисты объясняют, как умирают языки и способны ли политические меры обратить этот процесс вспять (этот материал – отклик на самосожжение удмуртского активиста Альберта Разина). Или подборка из 12 слов, без которых не понять эстонской культуры. Новейшая русская литература. Разговор Александра Гениса с литературоведом Марком Липовецким о творчестве Юза Алешковского – к 90-летию писателя. Или разбор простых субстанций (таких как сало, кровь, теллур, войлок и еще некоторых), фигурирующих в прозе Владимира Сорокина.

Разговор Александра Гениса с литературоведом Марком Липовецким о творчестве Юза Алешковского – к 90-летию писателя. Или разбор простых субстанций (таких как сало, кровь, теллур, войлок и еще некоторых), фигурирующих в прозе Владимира Сорокина. Чему может научить Швеция и чему можно научить Швецию. Наталья Парамонова доходчиво объясняет, чего требует от мира экоактивистка Грета Тунберг. Или вот отрывок из книги космолога Брайана Китинга “Гонка за Нобелем” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о том, как устроена современная фундаментальная наука и как бы нам реорганизовать научные Нобелевские премии (мы-то думали, что там только с литературой не все в порядке!).

Искренне Ваши,

Семь Сорок