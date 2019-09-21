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Археология. Будущее

Синдром XXI века. Эфир в 18:05

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Аутизм - это болезнь или норма? Обсуждают Юлия Азарова и Сергей Витрянюк

В мире появляется все больше детей-аутистов. Более того, диагноз расстройств аутического спектра, например синдром Аспергера, все чаще ставят взрослым, нередко вполне успешным людям: математикам, художникам, музыкантам; высок процент аутистов среди программистов Кремниевой долины. Стал ли аутизм болезнью XXI века? Или, наоборот, по мере того, как в мире ширится движение за нейроразнообразие, аутизм становится вариантом нормы?

Гости программы - Юля Азарова, главный редактор медиаресурсов фонда «Выход», и Сергей Витрянюк, член правления ассоциации «Аутизм-регионы». Эфир в 18:05.

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