Синдром XXI века. Эфир в 18:05

В мире появляется все больше детей-аутистов. Более того, диагноз расстройств аутического спектра, например синдром Аспергера, все чаще ставят взрослым, нередко вполне успешным людям: математикам, художникам, музыкантам; высок процент аутистов среди программистов Кремниевой долины. Стал ли аутизм болезнью XXI века? Или, наоборот, по мере того, как в мире ширится движение за нейроразнообразие, аутизм становится вариантом нормы?

Гости программы - Юля Азарова, главный редактор медиаресурсов фонда «Выход», и Сергей Витрянюк, член правления ассоциации «Аутизм-регионы». Эфир в 18:05.