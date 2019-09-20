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Павел Устинов: "Вы спасли мою жизнь!"

Павел Устинов: "Вы спасли мою жизнь!"
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Павел Устинов: "Вы спасли мою жизнь!"

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Павел Устинов: "Вы спасли мою жизнь!"

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Актёра Павла Устинова, осуждённого на три с половиной года по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии, выпустили из следственного изолятора и увезли домой в подмосковный город Щёлково. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Администрация СИЗО вывезла Устинова через запасной выход и лишила журналистов возможности встретить его сразу после освобождения. Уже поздно вечером в пятницу корреспондент Радио Свобода поговорил с Устиновым возле его дома в Щёлкове.

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