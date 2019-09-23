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Сенцов: пожму руку Путину, если за это он освободит политзаключённых

Олег Сенцов в эфире Крым.Реалии

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Вернувшийся на Украину режиссёр Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если за каждое такое рукопожатие будут освобождать украинских политзаключённых. Об этом он заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

Ранее Сенцов призвал президента Украины Владимира Зеленского скорее добиться освобождения украинцев, остающихся в заключении в России. 13 сентября режиссёр, который провёл более 5 лет в заключении в российской тюрьме, сжёг свою тюремную робу.

Олег Сенцов – украинский режиссёр, активист Майдана, выступавший против аннексии Россией Крыма. В мае 2014 года он был арестован российскими спецслужбами, обвинён в подготовке теракта и приговорён к 20 годам лишения свободы. Сенцов отрицает, что готовил теракт. Содержался в колонии в посёлке Харп за Полярным кругом. В прошлом году он несколько месяцев держал голодовку с требованием освободить украинских политзаключённых. 7 сентября он в числе других украинцев был обменян по формуле "35 на 35".

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