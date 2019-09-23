Сенцов: пожму руку Путину, если за это он освободит политзаключённых

Вернувшийся на Украину режиссёр Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если за каждое такое рукопожатие будут освобождать украинских политзаключённых. Об этом он заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

Ранее Сенцов призвал президента Украины Владимира Зеленского скорее добиться освобождения украинцев, остающихся в заключении в России. 13 сентября режиссёр, который провёл более 5 лет в заключении в российской тюрьме, сжёг свою тюремную робу.

Олег Сенцов – украинский режиссёр, активист Майдана, выступавший против аннексии Россией Крыма. В мае 2014 года он был арестован российскими спецслужбами, обвинён в подготовке теракта и приговорён к 20 годам лишения свободы. Сенцов отрицает, что готовил теракт. Содержался в колонии в посёлке Харп за Полярным кругом. В прошлом году он несколько месяцев держал голодовку с требованием освободить украинских политзаключённых. 7 сентября он в числе других украинцев был обменян по формуле "35 на 35".