Мосгорсуд признал законным повторный обыск у Егора Жукова

Московский городской суд признал законным повторный обыск в квартире у студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который проводили в рамках дела о массовых беспорядках. Об этом сообщает корреспондент "МБХ медиа".
Защита заявляла, что постановление суда об обыске было незаконным. По словам адвокатов, следователь не смог объяснить, как изъятые при обыске предметы, относятся к уголовному делу и статье о массовых беспорядках, по которой обвиняли Жукова.
Обыск в квартире Жукова прошёл 31 августа. Были изъяты две флеш-карты с предвыборной агитацией самого студента и его курсовой работой, рубашка, либертарианский флаг. Следственные действия были санкционированы председателем Басманного районного суда Ириной Вырышевой, которая посчитала, что окружение Жукова попробует уничтожить эти предметы.
Адвокатов при обыске не было, они находились в СИЗО, где в тот момент содержался Жуков.
- Егор Жуков после акции 27 июля выступил в своём блоге с призывом поддержать арестованных участников протестов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму . В ночь на 2 августа у него проводился первый обыск, после которого он был арестован на два месяца.
- В ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля. Теперь Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремистской деятельности через интернет. Он был переведён из-под стражи под домашний арест. Сегодня Басманный суд рассматривает ходатайство о продлении ему меры пресечения.
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