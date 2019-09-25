Мосгорсуд признал законным повторный обыск у Егора Жукова

Московский городской суд признал законным повторный обыск в квартире у студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который проводили в рамках дела о массовых беспорядках. Об этом сообщает корреспондент "МБХ медиа".

Защита заявляла, что постановление суда об обыске было незаконным. По словам адвокатов, следователь не смог объяснить, как изъятые при обыске предметы, относятся к уголовному делу и статье о массовых беспорядках, по которой обвиняли Жукова.

Обыск в квартире Жукова прошёл 31 августа. Были изъяты две флеш-карты с предвыборной агитацией самого студента и его курсовой работой, рубашка, либертарианский флаг. Следственные действия были санкционированы председателем Басманного районного суда Ириной Вырышевой, которая посчитала, что окружение Жукова попробует уничтожить эти предметы.

Адвокатов при обыске не было, они находились в СИЗО, где в тот момент содержался Жуков.