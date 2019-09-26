Задерживавшие Голунова полицейские требуют восстановить их на службе

Бывшие сотрудники московской полиции, которые задерживали корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, подали иски в суд с требованием восстановить их на службе. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Иски подали полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев. Дело имеет гриф "секретно" и слушается в закрытом режиме. Щиров и Феофанов требуют восстановления "в связи с признанием приказа об увольнении недействительным". Дело Уметбаева находится в категории "иные споры по делам о восстановлении на государственной службе".