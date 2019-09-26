Задерживавшие Голунова полицейские требуют восстановить их на службе

Бывшие сотрудники московской полиции, которые задерживали корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, подали иски в суд с требованием восстановить их на службе. Об этом сообщает "МБХ медиа".
Иски подали полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев. Дело имеет гриф "секретно" и слушается в закрытом режиме. Щиров и Феофанов требуют восстановления "в связи с признанием приказа об увольнении недействительным". Дело Уметбаева находится в категории "иные споры по делам о восстановлении на государственной службе".
- Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, они и их начальство уволены.
- Журналист и его редакция связывали задержание с готовящейся публикацией о связях руководства московского ФСБ с похоронным бизнесом. В опубликованном позднее тексте утверждается, что контроль над многомиллиардным рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье имеют люди, приближённые к руководителю столичного управления ФСБ Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву.
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