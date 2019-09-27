США расширили санкции против России за ввоз топлива в Сирию

Соединённые Штаты расширили санкции из-за поставок авиационного топлива для находящейся в Сирии группировки российских войск. Под них попала компания Maritime Assistance, трое граждан России и пять российских судов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.

Ведомство связывает фирму Maritime Assistance с компанией "Совфрахт", которая ранее попала в под американские санкции. Её представителей – пятерых россиян и сирийца – в июне 2018 года обвинили в сговоре с целью обхода экономических Санкций против Сирии – также в связи с поставками топлива. Тогда же были выдвинуты обвинения против двух сирийских топливных инспекторов.

В опубликованный в четверг санкционный список Минфина США включены трое россиян из упомянутого дела "Совфрахта" – Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. Также под санкции попали пять российских кораблей – "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" и ОТ-2077 (по данным автоматической судоходной системы – "Навага").

Российский танкер "Язь" уже тоже упоминался в деле против сотрудников "Совфрахта". По версии следствия, они использовали это судно и другой танкер "Мухалатка" для ввоза в Сирию авиационного топлива. По данным Reuters, поставки проводились контрабандой через воды ЕС.