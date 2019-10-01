Нидерланды попросили РФ о помощи в поисках бывшего сепаратиста Цемаха

Власти Нидерландов обратились в прокуратуру России с просьбой оказать содействие в поиске бывшего донбасского сепаратиста Владимира Цемаха. Об этом заявил посол посол Роб Свартбол, сообщает "Интерфакс". Ранее стало известно, что голландские власти хотели допросить Цемаха по делу о крушении самолёта "Малайзийских авиалиний" над Украиной в 2014 году.

Как сообщил Свартбол, "правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него".

Цемах – бывший начальник ПВО в подконтрольном сепаратистам городе Снежное. В 2019 году бывший участник вооружённых формирований так называемой "Донецкой народной республики" в результате специальной операции Службы безопасности Украины был похищен в Снежном и вывезен в Киев.

В Киеве бывшего сепаратиста обвинили в создании террористической группы, пятого сентября суд в Киеве освободил его под обязательство о явке. После этого он был обменян украинскими властями в числе 35 заключённых и подозреваемых, выданных Москве в обмен на 35 удерживаемых на территории России украинцев. Перед обменом он был допрошен следователями Международной следственной группы по делу о крушении "Боинга", заявилпрезидент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября дочь Цемаха Мария Левченко-Цемах опубликовала своё фото с отцом и написала, что они "едут домой". Она живёт на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса.