Храм краповых беретов. Кто финансирует строительство церкви для Росгвардии

В 2020 году Росгвардия завершит строительство собственного главного храма в подмосковной Балашихе. Там дислоцируется элитная дивизия Дзержинского, и есть микрорайон, в котором живут её бойцы. Строительство не финансируется из госбюджета, а данные о его стоимости не опубликованы.



"Основная идея заключается в том, чтобы расположить здесь запоминающееся здание, которое апеллировало бы к традициям национальной гвардии. Вы знаете, что у них есть такое понятие – краповый берет (традиция, появившаяся в советских внутренних войсках: после серии жестких испытаний право носить краповые береты получают бойцы самого высокого уровня подготовки. – Прим. РС). При выборе цветового решения это было и пожелание епископа, и самой национальной гвардии, они остановились на таком ярком оформлении". Так в недавнем интервью рассказывал главный архитектор храма Александр Колосов.



Строящаяся церковь – бордового цвета с белым полосками, увенчанная куполом, стилизованным под шлем древнерусских воинов. Решение о строительстве храма было принято в 2016 году патриархом Русской православной церкви Кириллом и директором Росгвардии Виктором Золотовым. Сначала его хотели строить в Москве в районе Лефортова, где расположен центральный штаб Росгвардии. Но в Лефортове у Росгвардии и так непростые отношения с местными жителями из-за строительных проектов ведомства.

Храм расположили в Балашихе. Балашиха – крупнейший город Подмосковья – вплотную примыкает к Москве с востока. Здесь дислоцируется элитное подразделение Росгвардии, Отдельная дивизия оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского, и один из микрорайонов в Балашихе также называется Дзержинский. Главный храм Росгвардии будет находиться в районе, названном в честь идеолога "красного террора", далекого от православия. Строительство главного храма в балашихинском микрорайоне Дзержинский является частью его общего благоустройства.



Анатолий Баташев, общественный деятель из Балашихи, говорит, что "несколько лет назад микрорайон Дзержинский был убогим, запущенным, страшным, с огромными метровыми ямами. Когда объединили города Балашиха и Железнодорожный, первое, что сделала новая власть, – построила детскую площадку в Дзержинском. До этого детских площадок в микрорайоне не было. Затем там построили школу, поликлиника в микрорайоне – одна из лучших в Московской области, сейчас там будут делать красивый парк".



Баташев рассказывает, что в Балашихе – 25 микрорайонов, и только в каждом втором из них есть церковь, поэтому строительство новых храмов не создает конфликтных ситуаций и местные жители против строительства не протестовали. Комментируя проект храма в парке "Патриот", который строит министр обороны Сергей Шойгу на Западе Подмосковья, протодиакон Андрей Кураев в том числе критиковал размещение огромного храма вдалеке от населенных пунктов. Храм Росгвардии в Балашихе, наоборот, находится рядом с жилыми домами.

В списке людей и структур, внесших пожертвования на строительство храма, указан ряд образовательных учреждений Балашихи. В Росгвардии Радио Свобода рассказали, что никаких "добровольно-принудительных" сборов в гвардейских частях "на храм" не проводилось, тогда как подобные сообщения периодически появляются относительно строительства главного армейского храма в парке "Патриот".



Без бюджетной копейки



"Храм Золотова", как его еще называют, гораздо скромнее "храма Шойгу": святилище, которое строит министр обороны, будет вмещать шесть тысяч человек, а святилище директора Росгвардии – только 500. Оформление церкви гораздо более традиционно для православия, чем у армейского храма, оформленного в цвете хаки. Официальное название – храм Равноапостольного великого князя Владимира. Князь Владимир, по решению руководства РПЦ и Росгвардии, является небесным покровителем ведомства.



Настоятель храма князя Владимира Максим Беликов отметил, что богослужения, несмотря на то что строительство церкви еще не закончено, уже проходят:



– На данный момент службы совершаются во временном храме, состоящем из трёх объединенных строительных бытовок. Мало кто захочет приезжать из других городов в такой храм. Тем не менее, прихожане постоянные есть, это прежде всего семьи военнослужащих ОДОН. Мне видится задача в организации здоровой христианской общины, которая бы в дальнейшем въехала в новый храм. Нынешние сжатые условия только сближают людей, делают домашней атмосферу богослужений и совместных чаепитий. Можно смело сказать, что главным украшением нового храма станет иконостас, который изготовят из белого и красного мрамора. Иконы для этого иконостаса уже написаны мастерами из Ярославля. Уже установлены колокола на звоннице, самый большой колокол-благовест весит три с половиной тонны.

Строительство храма началось в конце 2016 года, но уже почти завершено: построены стены, установлен крест и купол. Полноценно храм заработает в 2020 году, рядом с ним будет открыт музей Росгвардии.



Заведующий сектором взаимоотношений с Росгвардией РПЦ Роман Богдасаров не стал давать комментарий о храме князя Владимира, руководитель службы Росгвардии по взаимодействию со СМИ Валерий Грибакин отметил в разговоре с Радио Свобода, что в церкви будут совершаться официальные церемонии, связанные с ведомством: например, отпевания погибших при исполнении служебного долга.



Один из собеседников Радио Свобода в Росгвардии отметил большую роль в строительстве главного храма ведомства именно в Балашихе Сергея Меликова, бывшего командира дивизии Дзержинского, одного из заместителей Золотова. В конце сентября 2019-го Меликов стал сенатором от Ставропольского края.



Меликов присутствовал на большинстве официальных церемоний, связанных со строительством храма, в том числе он заявлял, что в него не вложено "ни одной бюджетной копейки".



Имя Меликова есть и в списке людей, внесших пожертвования на храм. Есть в списке и имя депутата Госдумы Владимира Ресина. Ресин много лет занимал руководящие посты в мэрии Москвы, в том числе курировал строительство храмов в столице. Пресс-секретарь Ресина попросила отправить вопросы депутату по электронной почте, на момент публикации текста ответы на них получены не были.



Строительство храма князя Владимира осуществляет концерн "Крост", постоянно сотрудничающий с РПЦ. Ранее "Крост" построил десятки православных церквей. Пресс-служба концерна также попросила отправить вопросы по электронной почте, но на момент публикации статьи не прислала ответы на них.



Также из структур и людей, не связанных с Росгвардией или образовательными учреждениями Балашихи, в списке жертвователей на храм святого Владимира – зампред совета директоров "Газпром спецгазавтотранс" Андрей Храмов и золотодобывающая компания "Полюс Красноярск". На момент публикации материала Радио Свобода не удалось найти на сайте госзакупок, в базах "Спарк" и "Контур.Фокус" ни одного контракта, связанного со строительством храма святого Владимира.



– Храм строится на частные пожертвования, многое жертвует сам застройщик, "Крост". Помощь со стороны Росгвардии заключалась в оформлении и передаче земельного участка под храмовый комплекс. Благодаря помощи фонда Росгвардии ("Единство". – Прим. РС) были отлиты колокола и изготовлен крест на купол храма, – рассказал Радио Свобода Максим Беликов.

"Единство" – частный фонд, финансирующий различные проекты, связанные с Росгвардией. В его руководство входит Роман Насонов, руководитель холдинга "Русь" – сети охранных предприятий, трудоустраивающей выходящих на пенсию бойцов Росгвардии. В 2018 году "Единство" распоряжалось 298 миллионами рублей, информация о том, какие конкретно проекты поддерживает этот фонд и сколько на них тратит, на сайте фонда отсутствует.



Опрошенные Радио Свобода сотрудники Росгвардии высказали неоднозначное мнение о строительстве. Часть из них ничего плохого в строительстве церкви не видят. "Я нейтрально отношусь к храму, но как по мне, лучше бы сотрудникам премии выплатили", – считает Степан Кошкин, администратор неофициального сообщества Росгвардии "ВКонтакте" с 88 тысячами подписчиков.