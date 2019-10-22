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Погибшего в Ливии российского наёмника похоронили с воинскими почестями в Йошкар-Оле

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Погибший в Ливии сотрудник так называемой частной военной компании Вагнера 27-летний Глеб Зверев был похоронен с воинскими почестями на закрытом для захоронений кладбище в Йошкар-Оле. Разрешение на новые могилы там выдаётся администрацией города. Об этом сообщает сайт "Идель.Реалии".

Погибший Зверев был заместителем руководителя представительства "Союза добровольцев Донбасса" в Марий Эл. Он воевал на стороне поддержанных Россией сепаратистов на Востоке Украины. По словам очевидцев похорон, почётный караул дал троекратный залп из стрелкового оружия над могилой убитого.

/**/ /**/ /**/ Справа: Владимир Анданов. Слева: человек, похожий на Анданова, в составе группы, предположительно, российских наемников, сражающихся в Ливии на стороне генерала Хафтара
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Имя Зверева как участника гражданской войны в Ливии было названо расследовательской группой Conflict Intelligence Team. Сотрудники проекта обратили внимание на сообщения о гибели россиянина в социальных сетях, в комментариях утверждалось, что он погиб в Ливии в один день с другим сотрудником российского ЧВК — Артёмом Невьянцевым, личность которого ранее установило издание "Медуза".

По данным "Медузы", в Ливии по состоянию на 2 октября погибли до 35 россиян. Российские наёмники могли понести потери после авиаудара, нанесённого авиацией признанного международными сообществом Правительства национального согласия в Триполи. Контролируемую им столицу осаждают войска мятежного генерала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, опирающегося на поддержку базирующего в Тобруке парламента страны.

В ноябре прошлого года на официальных переговорах в Кремле между министром обороны России Сергеем Шойгу и Хафтаром присутствовал предприниматель Евгений Пригожин, которого связывают с "ЧВК Вагнера". Через девять месяцев после этого, в июле 2019 года, в Ливии были арестованы российский политтехнолог Максим Шугалей, который известен своей работой на структуры Пригожина, и его переводчик Самер Суэйфан. Власти подозревают их в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране.

/**/ /**/ /**/ Генерал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве
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Предполагается, что россияне пытались организовать встречу с Саифом аль-Исламом Каддафи, одним из сыновей убитого в 2011 году бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Агентство Bloomberg сообщало, что Каддафи-младший может стать поддержанным Москвой кандидатом на пост президента страны.

В интервью российскому государственному агентству РИА "Новости" в октябре 75-летний Хафтар заявил, что не контактирует с Каддафи-младшим, но не возражает против его выдвижения.

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