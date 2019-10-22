Погибший в Ливии сотрудник так называемой частной военной компании Вагнера 27-летний Глеб Зверев был похоронен с воинскими почестями на закрытом для захоронений кладбище в Йошкар-Оле. Разрешение на новые могилы там выдаётся администрацией города. Об этом сообщает сайт "Идель.Реалии".

Погибший Зверев был заместителем руководителя представительства "Союза добровольцев Донбасса" в Марий Эл. Он воевал на стороне поддержанных Россией сепаратистов на Востоке Украины. По словам очевидцев похорон, почётный караул дал троекратный залп из стрелкового оружия над могилой убитого.

Имя Зверева как участника гражданской войны в Ливии было названо расследовательской группой Conflict Intelligence Team. Сотрудники проекта обратили внимание на сообщения о гибели россиянина в социальных сетях, в комментариях утверждалось, что он погиб в Ливии в один день с другим сотрудником российского ЧВК — Артёмом Невьянцевым, личность которого ранее установило издание "Медуза".

По данным "Медузы", в Ливии по состоянию на 2 октября погибли до 35 россиян. Российские наёмники могли понести потери после авиаудара, нанесённого авиацией признанного международными сообществом Правительства национального согласия в Триполи. Контролируемую им столицу осаждают войска мятежного генерала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, опирающегося на поддержку базирующего в Тобруке парламента страны.

В ноябре прошлого года на официальных переговорах в Кремле между министром обороны России Сергеем Шойгу и Хафтаром присутствовал предприниматель Евгений Пригожин, которого связывают с "ЧВК Вагнера". Через девять месяцев после этого, в июле 2019 года, в Ливии были арестованы российский политтехнолог Максим Шугалей, который известен своей работой на структуры Пригожина, и его переводчик Самер Суэйфан. Власти подозревают их в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране.

Предполагается, что россияне пытались организовать встречу с Саифом аль-Исламом Каддафи, одним из сыновей убитого в 2011 году бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Агентство Bloomberg сообщало, что Каддафи-младший может стать поддержанным Москвой кандидатом на пост президента страны.

В интервью российскому государственному агентству РИА "Новости" в октябре 75-летний Хафтар заявил, что не контактирует с Каддафи-младшим, но не возражает против его выдвижения.