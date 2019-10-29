"Лучше бы злодеем был Пригожин". Россия в новой игре Call of Duty

Российские провластные СМИ не прекращают возмущаться тем, как показана Россия и русские в новой части компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare ("Зов долга. Современная война"). Если верить сюжетам РЕН ТВ или "Вестей", игра является образцом русофобии: российские солдаты якобы показаны в ней отъявленными садистами, без всяких на то причин истребляющими мирное население вымышленной страны Урзыкстан, за которой просматривается современная Сирия. Мы поговорили с исследователем военного конфликта в этой стране и любителем компьютерных игр, аналитиком расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Кириллом Михайловым, чтобы узнать у него – насколько оправдан гнев российских геймеров-патриотов в адрес создателей Call of Duty и насколько достоверно показаны в игре реальные события военного конфликта в Сирии.

Российские пользователи оставляют негативные отзывы об игре на популярном сайте-агрегаторе отзывов Metacritic, добившись того, что рейтинг Call of Duty на нем упал до 3,2 из 10 баллов. Телеканал "Россия" в своем сюжете, посвященном игре, сделал особый акцент на изображенных в ней представителях "белых касок" – отрядов сирийских спасателей-добровольцев, помогающих мирному населению после бомбардировок сирийской и российской авиации. На телеканале назвали спасателей "артистами" и "провокаторами": российские власти считают, что "белые каски" причастны к фабрикации следов химических атак с целью обвинить в них Россию и сирийское правительство в Дамаске.

В знак протеста против того, какими российские солдаты предстают в Call of Duty, игру отказались рекламировать некоторые популярные геймеры и видеоблогеры, например Maddyson, канал которого в YouTube имеет почти миллион подписчиков.

Наибольшее возмущение блогера и тех, кто согласен с его демаршем, вызвали сцены, в которых российские солдаты расстреливают и вешают на центральной площади города мирных жителей, устраивают против населения Урзыкстана химические атаки и совершают другие действия, которые больше всего подходят под определение "военные преступления".

Аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов уже несколько лет пристально следит за событиями в Сирии и при этом является любителем компьютерных игр. Радио Свобода попросило его объяснить, что на самом деле представляет собой Call of Duty: Modern Warfare и почему эта игра вызвала такой шквал критики со стороны провластных российских СМИ.

– Небольшой ликбез для тех, кто далек от мира компьютерных игр: каков сюжет игры Call of Duty: Modern Warfare, где разворачиваются события, кто ее главные герои?

– В Call of Duty вы играете в основном за американских и британских спецназовцев, а также за повстанцев из вымышленной страны Урзыкстан, которая очень напоминает Сирию. По сюжету эту страну оккупирует российская армия, чтобы предотвратить распространение терроризма в самой России, и большую часть игры нужно бороться, собственно, с российскими военными, а также террористической организацией "Аль-Катала", которая является в игре аналогом "Аль-Каиды".

Call of Duty: Modern Warfare, официальный трейлер:

– Присутствует ли в этой игре сирийская армия?

– Сирийская армия и российские прокси в ней никак не участвуют, и это, на самом деле, одна из проблем этой игры, потому что основными злодеями действительно представлены россияне. Игроки критикуют сцены, когда российские военные расстреливают мирных жителей и так далее, это то, чего мы, например, в Сирии не наблюдали, но именно таких злых русских нам демонстрируют. На самом деле, это довольно похоже на другие подобные шутеры, где врагами представлены россияне. При этом надо сразу сказать: то, что пишут в пропагандистских СМИ, что именно Россия выставлена в игре эдакой "террористической державой", – это не совсем верно, потому что авторы очень стараются отделить действия главного злодея, генерала Баркова, от Москвы. Барков по сюжету действует не с ведома Москвы, и все эти ужасные преступления делаются без санкции Кремля. В принципе, это троп, который тоже очень распространен в западном кино и играх, где берется некий российский генерал, который действует без санкции Москвы, и он становится главным злодеем. Это нужно для того, чтобы можно было представлять русских, но при этом не делать Москву главным врагом.

Главный отрицательный герой Call of Duty, русский генерал Роман Барков:

– Какие пересечения с реальными событиями, местами, персонажами есть в этой игре? И насколько они достоверны или, напротив, неправдивы?

– Возмутившая многих сторонников Кремля сцена с "белыми касками", которые являются реальным сирийскими спасателями, которые спасают мирных жителей после российских бомбардировок, показана просто выше всяких похвал. Это, на мой взгляд, лучшая сцена в игре. По сюжету ты играешь за представительницу повстанцев, девушку по имени Фара, и в ее воспоминаниях показывается, как она попадает под российский авиаудар, в котором гибнет ее мать. В этой сцене нужно стучать камнем по упавшей на тебя железной плите – обращать на себя внимание, чтобы тебя вытащили из-под завалов. Это практически полностью повторяет видео Сирийской гражданской обороны, тех самых "белых касок", которые публикуют видео в своих социальных сетях, это восстановлено до мельчайших подробностей. Но дальше начинаются эпизоды, где россияне казнят мирных жителей, и так далее. Это напоминает не столько Сирию, сколько Чечню или Афганистан.

Это напоминает не столько Сирию, сколько Чечню или Афганистан

Хотелось бы еще отметить, что повстанцы, за которых ты играешь, сделаны несколько более политкорректно, чтобы американскому пользователю было приятнее за них играть. Взять хотя бы то, что их командиром является женщина. Среди арабских сирийских повстанцев, которые страдают от российских бомбардировок, это практически невозможно, поскольку они все-таки по большей части являются правоверными мусульманами. Образ Фары списан, скорее, с курдских ополченок, которым до недавнего времени помогали в Сирии американские спецназовцы.

Фара Карим, один из главных положительных персонажей Call of Duty:

При этом, конечно, нужно сказать, что Америка тоже выставлена в Call of Duty не в лучшем свете (предупреждаю: здесь начинаются серьезные спойлеры). После того, как брат Фары устраивает химическую атаку против россиян и переходит на сторону местной "Аль-Каиды", это повстанческое движение американцы объявляют террористической организацией и прекращают ему всякую помощь, хотя это действия лишь одного человека, который по сюжету также пострадал от действий россиян. В итоге после миссии, где брата Фары, Хадира, нужно взять в плен, его фактически отдают ФСБ. То есть, действительно, есть какие-то параллели с Сирией, но эта игра не является достоверным портретом реальных действий в этой стране. Я думаю, что если бы авторы действительно хотели отстраниться от действий Москвы и при этом показать русских в невыгодном свете, то им стоило бы взять ту же пресловутую "ЧВК Вагнера", знакомую всем нам, которая во многих ситуациях действительно действует без ведома Кремля, как это было во время атаки на курдский блокпост на Евфрате, когда погибли несколько десятков вагнеровцев. Мне было бы очень интересно сыграть подобную миссию, где нужно обороняться именно от российских наемников.

Сцена с пьяным десантником, который расстреливает отца Фары и которого нужно убить, будучи маленькой девочкой, была бы сколь-нибудь правдоподобной, если бы действительно главными врагами сделали "ЧВК Вагнера", какого-нибудь российского олигарха, вроде Евгения Пригожина. Пригожин, мне кажется, неплохо подходит на роль главного злодея: во-первых, он известен в США по вмешательству в американские выборы, во-вторых, он в принципе выглядит как злодей из боевика. Вместо этого они пошли по проторенной дорожке и сделали героем российского генерала, который якобы действует без санкции Москвы. Это я считаю серьезным упущением.

Пригожин, мне кажется, неплохо подходит на роль главного злодея

При этом в игре еще есть довольно карикатурный персонаж, но уже положительный: это российский мафиози Николай, старый знакомый главного героя, который помогает в борьбе с ячейкой "Аль-Каталы" в Санкт-Петербурге и который говорит, что для него долг – бороться с господином Барковым, тем самым злым генералом, потому что он "позорит матушку-Россию".

Есть в Call of Duty еще один довольно интересный эпизод, который тоже напоминает реальные события. Во время того, как игрок присоединяется к атаке повстанцев на российскую авиабазу, можно использовать дроны-камикадзе, которые уничтожают вертолеты и российских военных. Это похоже на реальную атаку на авиабазу Хмеймим, когда повстанцы использовали эти дроны, в результате чего пострадало несколько самолетов и погибли двое россиян.

– Как в целом отреагировали на сюжет игры и его детали западные игроки? Они действительно, как говорится в сюжетах российских телеканалов, восприняли образ, в котором в игре предстают российские солдаты, естественным и достоверным?

– На самом деле это совершенно стандартные для многих западных игр "злые русские". Никто не подумал после этого, что на самом деле все так и происходит, что россияне действительно вешают мирных жителей на подъемных кранах. Никто не ожидает многого от сюжета Call of Duty, это не является какой-то серьезной попыткой показать ужасы войны. Хотя сами авторы игры очень много говорили о том, что "мы действительно хотим показать, как это все выглядит по-настоящему".

Некоторые мои знакомые покупают игру просто из-за реакции на нее Russia Today

Многим игрокам, на самом деле, скорее нравится эта оголтелая реакция российских СМИ. Даже некоторые мои знакомые покупают игру просто из-за реакции на нее Russia Today, и никто не считает, что все так и есть, что россияне делают в Сирии то, что показано в игре. Возмущения много. Например, я видел один довольно распространившийся твит, когда упоминается, что в игре есть некое "шоссе смерти", на котором россияне расстреливали отступающих. Игроки вспомнили, что на самом деле такое "шоссе смерти" было во время войны в заливе в 1991 году, и это действительно вызывает определенное возмущение. Многие западные пользователи называют это пропагандой, но многие просто понимают, что не стоит ожидать каких-то сюжетных высот от компьютерной стрелялки.

Не стоит ожидать каких-то сюжетных высот от компьютерной стрелялки

– Принято ли в геймерской среде серьезно относиться к политике в играх? Она действительно может повлиять на продвижение игры в том или ином регионе, вызвать какой-то скандал, который негативно скажется на показателях игры?

– Да, на самом деле многие российские геймеры отказались от рекламы этой игры, и их, в принципе, можно понять. Другое дело, что во многих странах (здесь не только речь о Call of Duty и не только о стрелялках) часто возникает возмущение некоторыми играми. Например, есть известная история, как в Китае запретили серию игры Hearts of Iron ("Железные сердца", в российском издании – "День Победы". – Прим. РС) о Второй мировой войне, потому что там показан реальный раздробленный на тот момент Китай, в том числе независимый Тибет, что очень сильно не понравилось местным властям. В игре Europa Universalis в дополнении про казаков было письмо казаков турецкому султану, которое очень не понравилось одному турецкому пользователю. Если вы помните, турецкий султан в этом письме довольно нелицеприятно называется "люцифера секретарь", "чертов брат и товарищ". И этот турецкий пользователь даже удалил достаточно популярный мод к игре собственного авторства после того, как было выпущено это дополнение с оскорблением, как он посчитал, Турции.

– В целом Call of Duty – это не та игра, от которой ждут достоверной реконструкции реальности?

– Да, хотя опять же авторы в анонсах настаивали на том, что они хотят показать реальную войну. Это, конечно, вызывает у меня некоторое разочарование. При этом нужно отметить, что основные моменты, на которые делался упор еще в трейлере Call of Duty, достаточно достоверны. Это и сцена с "белыми касками", и эпизод, в котором Фара говорит: "Для меня что "Аль-Катала", что россияне – это одни и те же террористы", – если вспомнить флешбэк, где она попадает под российский авиаудар, это, в принципе, достаточно распространенное мнение на Ближнем Востоке и в Сирии в частности. В игре есть очень хорошие моменты. Например, есть миссия в Лондоне, где ты борешься с террористами, которые устраивают стрельбу, и это напоминает скорее не Лондон, а парижский теракт 2015 года – и вот эти бои на улицах, полных перепуганных мирных жителей, это сделано очень серьезно. На фоне этого, конечно, карикатурные россияне смотрятся, прямо скажем, не очень. С другой стороны, к игре есть и другие вопросы. Например, сначала тебе показывают, какая страшная вещь эти химические атаки, а потом в многопользовательской игре дают возможность вызывать авиаудар с применением запрещенных фосфорных бомб. Это тоже возмущает многих игроков: если ты хочешь показать страшные военные преступления, может быть, не нужно давать игроку возможность совершать эти самые военные преступления? – говорит Кирилл Михайлов.

Ранее стало известно, что Call of Duty: Modern Warfare не будет доступна для покупки российским пользователям игровой приставки Sony PlayStation 4, несмотря на то, что в российской версии игры белые каски заменены зелеными, а словосочетание "русские солдаты" применительно к отрицательным героям – на слова "люди Баркова". На других платформах, таких как Xbox One, она по-прежнему доступна, как доступна для россиян и PC-версия игры.

Это не первый скандал с распространением в России одной из самых популярных компьютерных игр в мире: в 2009 году из российской версии Call of Duty был вырезан уровень под названием "Ни слова по-русски". В нём игрок, бывший сотрудником спецслужб под прикрытием, принимал участие в террористическом акте в вымышленном московском аэропорту. Тогда депутаты Государственной думы предложили внести игру в список экстремистских материалов. О планах на законодательном уровне запретить новую Call of Duty в России пока ничего не известно.