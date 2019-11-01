Суд признал законным включение ФБК в реестр "иностранных агентов"

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу признал законным включение основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в реестр НКО-"иностранных агентов". Судья не нашла оснований отменить решение Министерства юстиции России, которое 9 октября признало ФБК "иноагентом", сообщает "Интерфакс". Фонд оспорил включение в реестр в середине месяца.

Минюст объяснил свои действия тем, что на счета фонда поступили платежи из-за границы от американской компании и гражданина Испании. Владельцем американской компании оказался живущий в США гражданин России Михаил Маслихов. Он подтвердил, что добровольно перечислил ФБК 50 долларов, и заявил, что платила не его компания, а он лично. ​

Гражданин же Испании Роберто Монда не смог внятно объяснить, зачем он переводил средства на счет ФБК. Согласно документам, которые опубликовал ранее Навальный, испанец сделал два перевода в сентябре, когда счёт ФБК уже был заблокирован, и фонд никак не мог распорядиться этими деньгами. Ранее в ФБК назвали переводы из Испании провокацией. Навальный предположил, что к организации схемы по признанию фонда "иностранным агентом" причастны российские власти.

Руководство ФБК заявило, что фонд продолжит заниматься антикоррупционными расследованиями несмотря на включение в реестр Минюста.