Пуля-дура. Артемий Троицкий знакомит с Гречкой и Монеточкой

Хедлайнеры сто девятнадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – лауреаты и финалисты российской премии альтернативной музыки Jäger Music Awards, которую вручают представителям молодых, с позволения сказать, рок- и поп-коллективов. ​​Рок-критик Артемий Троицкий с видимым интересом изучает творчество тех, кто пришёл на смену.

Я не знаю других стран, где музыка до такой степени поляризована, как в России. Где до такой степени отсутствует связь между полюсами. Есть официальные "попса", шансон, рок (типа "Машина времени", "Чайф", "Би-2") и хип-хоп (Тимати и какие-то ещё). Этого добра в избытке на ТВ и радио, в "престижных" залах, на государственных мероприятиях и на "корпоративах". Качество, за редкими исключениями, чудовищное. Востребованность далеко не такая высокая, как можно было бы предположить. Аудитория – от 40 лет и старше. "Средний класс", как и во всём в России, исчезающее мал: к нему можно отнести разве что несколько известных поп/рок-групп 80–90-х годов ("Аквариум", "Мумий Тролль", Земфира, "Ленинград", "ДДТ"). Они собирают большие залы, продают диски, но в эфир попадают редко. И наконец, "альтернативная" сцена, преимущественно молодёжная. Тысячи артистов, исполняющих рок, рэп, фолк, электронику, авангард. На теле/радио их нет вообще, зато полно в интернете и клубах, больших и маленьких.

Поскольку для того, чтобы шастать по подвалам, я уже староват, а исследовать соцсети времени нет, то лет двенадцать тому назад я придумал музыкальную премию "Степной волк" – отслеживать альтернативные новинки и заодно хоть немного приблизить "подполье" к большим медийным ресурсам. Последний раз церемония у нас состоялась в 2014 году, после чего я отбыл работать за границу. К счастью, молодые коллеги подхватили эстафетную палочку, и уже несколько лет в Москве вручается Jäger Music Awards в области альтернативной музыки. Я бессменно участвую в работе жюри, будучи наверняка самым древним и малоосведомлённым его членом. Повестка Jäger Music Awards существенно компактнее, чем была у "Волка" (у нас доходило до 20 номинаций; здесь всего 8), но суть та же – свежая и актуальная новая музыка.

А теперь пройдёмся по лауреатам-2018. Артист года: Монеточка. Она же Елизавета Гырдымова, 20 лет, Екатеринбург. В истёкшем году выпустила (точнее, выложила в сеть) свой дебютный альбом "Раскраски для взрослых" и проснулась суперзвездой подросткового подполья. Елизавета сочиняет умные ироничные стихи и поёт их кукольным голоском под клубный электронный бит. Ранние записи Монеточки под фортепианный аккомпанемент мне казались органичнее и понравились больше, но в бит-варианте, конечно, моднее и доступнее. Монеточка забрала себе и премию в номинации "Сингл года" за песню "Каждый раз".

Монеточка с композицией "Каждый раз"

Рок-группа года: "Казускома". Гитарное трио из Москвы, о котором я до Jäger Awards даже не слышал. Очень "энергетические" ребята; поют по-русски непонятно что, играют стремительный гаражный панк. Симпатичные и искренние, но чем они так обаяли жюри, я не знаю. На мой слух, таких групп в России сотни. Возможно, я "не догнал" тексты песен – но это было тяжело!

"Казускома" с композицией "Язва"

Рэпер года: Хаски. Дмитрий Кузнецов из Улан-Удэ, живёт в Москве. Тоже появился совсем недавно, два-три года как. Бесспорно, впечатляет. Сильная, провокативная лирика в высшей степени нигилистичного свойства, хотя и без явного политического подтекста. Достаточно послушать хит "Пуля-дура". Больше всего мне понравилась манера исполнения – никакой стройной речёвки, какой-то пьяный, надломленный, спотыкающийся поток сознания. Пожалуй, такого я ещё не слышал. Музыкальный фон тоже, что называется, "зачётный".

Хаски с композицией "Пуля-дура"

Электронный артист года: Ic3peak. Мои аплодисменты! Настя Креслина и Коля Костылев пишут сильные песни в индустриально-готическом (?) стиле и снимают (с минимальным бюджетом, надо полагать) великолепные видео. Их последнюю работу, "Смерти больше нет", посмотрели на YouTube порядка 40 миллионов человек. Клип серьёзно разъярил российские власти; концерты дуэта попали под запрет, но что такое 300 разогнанных поклонников в клубе на фоне десятков миллионов в сети? Прекрасные ребята; наряду с питерскими Shortparis (наград в этом году не получившими), лучшая, на мой вкус, молодая группа в стране.

Ic3peak c композицией "Смерти больше нет"

Лейбл года: Ionoff Music. Михаил Ионов создал в родном Петербурге моднейший клуб и собрал вокруг него компанию артистов, среди которых особенно прославилась 19-летняя Анастасия Иванова из райцентра Кингисепп, выступающая под ником Гречка. Поёт Гречка заторможенные косноязычные песни в худших традициях особо унылого "русского рока". Популярность артистки могу объяснить только таким образом: "Раз уж в стране всё ужасно, пусть и песни будут не лучше..."

Гречка с композицией "Хочем"

Номинацию "Диджей года" (дуэт Simple Symmetry) и приз "За вклад в индустрию" (агентство Pop Farm) я пропущу, поскольку ничего о них не знаю. Самая любопытная для меня категория Jäger Awards – Young Blood, в которой отмечают лучших артистов-дебютантов. Здесь победила группа "Хадн Дадн". Но мне больше других понравился квартет из Москвы Meltdown Boys.

Meltdown Boys с композицией Paranoia

Приятно, что молодые люди играют очень взрослую музыку, причём не стандартный classic rock или блюз, а затейливый lounge с призвуком этнической музыки и дарк-джаза. Куда молодых музыкантов заведёт эта тёмная тропинка, не знаю, но начало пути интригующее.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 119):

1. Totally Mild (Australia). Pearl, LP Her

2. Acid Witch (USA). Witches Tits, LP Witchtanic Hallucinations

3. Michelle Mercure (USA). Beside Myself, LP Beside Herself

4. Avey Tare (USA). Roamer, LP Eucalyptus

5. Монеточка (Россия). Каждый раз, LP Раскраски для взрослых

6. Хаски (Россия). Пуля-дура, LP Любимые песни (воображаемых) людей

7. Ic3peak (Россия). Смерти больше нет, LP Сказка

8. Казускома (Россия). Язва, LP Издевательство

9. Гречка (Россия). Хочем, LP Мы будто персонажи

10. Meltdown Boys (РФ)/ Paranoia, LP Inner Feelings

11. Lemon Bucket Orchestra (Canada/Ukraine). Fate, LP If I Had the Strenght

12. Laurie Anderson & Kronos Quartet (USA). We Learn to Speak Yet Another Language, LP Landfall

13. Me And That Man (Poland/UK). Magdalena, LP Songs of Love and Death

14. Zoë Bestel (UK). Clockwork, LP Transience