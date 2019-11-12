"Повар Путина" Пригожин продал комбинат "Конкорд" своей бывшей сотруднице

Комбинат питания "Конкорд", которым c 2009 года руководил питерский бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как "повар Путина", сменил владельца.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, новым владельцем "Конкорда" стало акционерное общество "Корпорация развития".

Исходя из этого же документа, гендиректором "Корпорации развития" является 27-летняя уроженка Кемеровской области Екатерина Росликова. Телеканал "Настоящее Время" сообщает, что в конце октября принадлежащее ей акционерное общество выкупило 50% акций "Конкорда", став совладельцем комбината. 11 ноября "Корпорация развития" получила полный контроль над компанией Пригожина.

С чем связана продажа "Конкорда" – не ясно. Представители комбината на вопрос о причинах продажи не ответили. Также не дала комментариев журналистам Екатерина Росликова. Однако, по данным СМИ, она давно связана с Пригожиным – в частности, Росликова работала юристом санкт-петербургской строительной компании "Мегалайн". Фирму с таким же названием контролирует Пригожин через один из своих ключевых активов – ООО "Бизнес-проджект". По данным "Настоящего Времени", "Мегалайн" строила часовню в Краснодарском крае близ военного полигона Молькино, где проходят обучение наёмники из "частной военной компании Вагнера". Её спонсором также называют Евгения Пригожина.

Ряд экспертов считают, что решение Пригожина о продаже компании может быть продиктовано его желанием обезопасить себя и свою структуру. В США против "повара Путина" выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы, из-за которых он внесён в санкционный список. Сам бизнесмен эти обвинения отвергает.