"Повар Путина" Пригожин продал комбинат "Конкорд" своей бывшей сотруднице

Комбинат питания "Конкорд", которым c 2009 года руководил питерский бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как "повар Путина", сменил владельца.
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, новым владельцем "Конкорда" стало акционерное общество "Корпорация развития".
Исходя из этого же документа, гендиректором "Корпорации развития" является 27-летняя уроженка Кемеровской области Екатерина Росликова. Телеканал "Настоящее Время" сообщает, что в конце октября принадлежащее ей акционерное общество выкупило 50% акций "Конкорда", став совладельцем комбината. 11 ноября "Корпорация развития" получила полный контроль над компанией Пригожина.
С чем связана продажа "Конкорда" – не ясно. Представители комбината на вопрос о причинах продажи не ответили. Также не дала комментариев журналистам Екатерина Росликова. Однако, по данным СМИ, она давно связана с Пригожиным – в частности, Росликова работала юристом санкт-петербургской строительной компании "Мегалайн". Фирму с таким же названием контролирует Пригожин через один из своих ключевых активов – ООО "Бизнес-проджект". По данным "Настоящего Времени", "Мегалайн" строила часовню в Краснодарском крае близ военного полигона Молькино, где проходят обучение наёмники из "частной военной компании Вагнера". Её спонсором также называют Евгения Пригожина.
Ряд экспертов считают, что решение Пригожина о продаже компании может быть продиктовано его желанием обезопасить себя и свою структуру. В США против "повара Путина" выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы, из-за которых он внесён в санкционный список. Сам бизнесмен эти обвинения отвергает.
- Комбинат питания "Конкорд" был зарегистрирован в 2009-м году. Основным видом его деятельности является обеспечение "социальных столовых, буфетов или кафетериев в офисах, больницах, школах и институтах на основе льготных цен на питание". За последние несколько лет "Конкорд" и аффилированные с ним структуры получили госконтракты на поставку еды в детские сады и школы на сумму свыше 50 миллиардов рублей. По данным издания "Проект", за фирмами, связанными с "поваром Путина", закреплено 90 процентов рынка школьного питания, а их совокупный доход за время работы составил почти 140 миллиардов рублей.
- В конце 2018-го – начале 2019 годов в московских детских садах и школах были зафиксированы массовые случаи заражения дизентерией, пострадали больше сотни детей. Оппозиционер Алексей Навальный обвинил в этом компании Евгения Пригожина, которые, по его оценке, поставляли некачественную еду. Управление Роспотребнадзора по Москве признало 127 случаев заражения кишечной инфекцией, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Родители пострадавших детей подали коллективный иск к "Конкорду" с требованием компенсаций. 31 октября Мещанский суд Москвы обязал комбинат выплатить их.
- Кроме компаний, занимающихся поставкой еды, Евгения Пригожина связывают с деятельностью так называемой "фабрики интернет-троллей", а также ряда частных военных компаний, действующих в Африке и на Ближнем Востоке, в том числе "ЧВК Вагнера".
- В июле расследовательский центр "Досье" опубликовал доклад об убийстве в Центральноафриканской Республике трёх российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они прилетели в ЦАР снимать фильм о деятельности пригожинских компаний на территории страны. Согласно документам, полученным "Досье", за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР. В ней участвовали люди, связанные с руководством "частной военной компании Вагнера" и лично Пригожиным.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.