Президент России Владимир Путин начинает двухдневный визит в Бразилию, где на открытии саммита группы БРИКС намерен выступить со специальной речью о положении в мире. Главное, что привлекает внимание в этой поездке, – не протокольные мероприятия, а закрытые переговоры российского президента с некоторыми лидерами БРИКС, в первую очередь с главой Бразилии Жаиром Болсонару. Найдет ли Путин общий язык с человеком, давно пользующимся и у себя дома, и на международной арене весьма неоднозначной репутацией?

Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, 14 ноября Владимир Путин "даст оценку ситуации в мировых делах", в том числе "действиям США по развалу системы контроля за вооружениями". Кроме того, Путин должен успеть пообщаться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, а уже после официального завершения саммита – встретиться для отдельных переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

"С Болсонару ранее была всего одна встреча в Осаке. Сейчас будет более углубленный разговор. Это двусторонняя повестка дня и, конечно, актуальные международные проблемы и региональные вопросы, в том числе с учетом ситуации в Боливии", – рассказал Юрий Ушаков журналистам.

О чем Владимир Путин может договориться с Жаиром Болсонару – 64-летним бывшим офицером, приверженцем "традиционных ценностей", организовавшим прошлой весной, впервые за десятилетия, торжественные мероприятия в память о государственном перевороте 1964 года? Тогда в Бразилии надолго установился режим жестокой военной диктатуры, физически уничтожавшей всех инакомыслящих, введшей абсолютную цензуру СМИ и отменившей прямые выборы главы государства. Это решение Болсонару вызвало резкое неприятие как минимум половины бразильского общества и было подвергнуто критике всеми местными и международными правозащитниками. Однако нынешний бразильский президент подчеркнул, что считает события 1964 года вовсе не военным переворотом, а проявлением "солидарности гражданского населения и военных перед лицом опасности".

Незадолго до начала нынешнего саммита БРИКС Жаир Болсонару, давно известный расистскими, националистическими, гомофобными, женоненавистническими взглядами и скандальными заявлениями, оправдывающий казни и пытки, заявил, что без колебаний готов применить все силы армии для "защиты правопорядка" – если в Бразилии начнутся народные волнения, подобные тем, что продолжаются в Чили, Венесуэле или Эквадоре и из-за которых уже ушел в отставку и бежал за границу президент Боливии Эво Моралес. "Нельзя, чтобы нас застали врасплох, мы способны предвидеть проблемы", – сказал Болсонару на заседании правительства.

На заседании совместного инвестиционного форума России и Бразилии, который состоялся в столице Бразилиа накануне саммита БРИКС, представители корпорации "Рособоронэкспорт" показали Жаиру Болсонару проект "комплексной безопасности городов и критически важных объектов". Он, как заявили в корпорации, идеально подходит для применения в Бразилии и предназначен для "выявления источников террористических угроз и противоправных действий, проведения антитеррористических мероприятий и обеспечения правопорядка, с упором на технологии распознавания лиц". Согласилась ли Бразилия приобрести российскую систему, пока неизвестно.

О вероятных темах беседы Владимира Путина и Жаира Болсонару и о глубоком внутреннем сходстве такого типа политиков в интервью Радио Свобода рассуждает латиноамериканист, политолог и историк Елена Богуш:

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– Жаир Болсонару правит Бразилией ровно год, и за это время он подтвердил свою давнюю репутацию откровенно правого и весьма авторитарного политика. В мире его называют "тропическим Трампом". Все это натянутые сравнения или в них есть доля истины?

– Эти сравнения неслучайны, они вполне оправданны. Болсонару обозвали "тропическим Трампом" еще до его победы на президентских выборах в прошлом году, и он даже во время избирательной кампании во многом копировал стиль Дональда Трампа. Болсонару много говорил о том, что Трамп является его кумиром. Да и сам Трамп после победы Болсонару был в восторге от избранного в Бразилии нового президента. Победа на выборах и того, и другого – это во многом отражение кризиса традиционных институтов и политических партий, который наблюдается сейчас практически во всем мире.

Правый популизм Болсонару привлек голоса не только простых бразильцев

В Бразилии это – результат многолетнего правления левых партий, которые скомпрометировали себя коррупционными скандалами. Такие политики создают образ рубахи-парня, который, отбросив всякий дипломатический этикет, рубит правду-матку, говорит на понятном простому народу языке. И этот правый популизм Болсонару привлек голоса не только простых бразильцев, но и, как ни странно, жителей юга и юго-востока страны, тамошних высокодоходных, образованных, урбанизированных групп населения. Трамп во время своей избирательной кампании прежде всего позиционировал себя как бизнесмен, но, о чем многие уже забыли, он оканчивал военную академию в Нью-Йорке, так же как и Болсонару, который получил профессиональное военное образование. У них сходная манера делать эпатажные, неожиданные заявления, и многие отмечают, что речи Болсонару похожи на речи Трампа.

– И Владимир Путин также учился известно где. Давайте вспомним заметные высказывания и решения, принятые бразильским президентом за год. Лично я отметил для себя, что он только что снял многолетний запрет на выращивание в Амазонии, а также в знаменитом своей природой регионе Пантанал сахарного тростника, из которого в Бразилии делают этанол, для себя и для поставок на все мировые рынки.

– Очевидно, что Жаира Болсонару мало волнуют вопросы экологии. Недаром он после летних пожаров этого года в Амазонии получил прозвище "Капитан Бензопила". Его волнует то, что, по многим данным, Бразилия впервые за 16 лет может потерять свой статус крупнейшего в мире производителя сахара и уступить первое место по этому показателю Индии. В Бразилии большинство автомобилей, где-то 80 процентов легковушек, работают на этаноле или смеси бензина с этанолом. С учетом падения мировых цен на сахар большая часть сахарного тростника сейчас идет на производство этанола. И сейчас Болсонару отменил этот запрет, который был введен в 2009 году во время правления предыдущего левого президента Лулы да Силвы – из экологических соображений и проблемы исчезновения лесов и из-за того, что это уменьшит количество земли, пригодной для выращивания всех иных продовольственных культур.

Что касается высказываний Болсонару: еще во время президентской гонки, и даже много ранее (он же целых семь сроков был депутатом парламента), он много высказывался о пытках и смертной казни. Вот типичная фраза: "Я никогда не видел, как кто-то, казненный на электрическом стуле, снова убил кого-то". Он шокировал людей своими откровениями по поводу гомосексуальности, когда заявил, что не смог бы полюбить сына-гея и предпочел бы, чтобы тот погиб в автокатастрофе. Он очень мачистски высказывается о женщинах, повторяя, к примеру: "У меня пятеро детей. Четверо из них родились мужиками, а вот в последнем случае я дал слабину, получилась женщина". Когда его спросили, как бы он отреагировал на известие, что его сын влюбился в чернокожую девушку, он ответил: "Ну, мне это не грозит, мои дети хорошо воспитаны". Сказать такое в Бразилии, где очень высок процент населения с африканской кровью… Это переходит все границы в современном мире.

Он всегда открыто говорил, что остается сторонником военной диктатуры

Он всегда открыто говорил, что остается сторонником военной диктатуры, и заявлял: "Мы никогда не решим серьезных национальных проблем с этой безответственной демократией". А летом он просто потряс общество тем, что, когда на митинге его сторонников опять прозвучали вопросы о его отношении к экологии, он, извините, изложу коротко и по возможности прилично, предложил бедноте просто какать через день, а не каждый день, чтобы сохранить окружающую среду. Последнее, чем он удивил, так это словами по поводу Лулы да Силвы, который недавно вышел из тюрьмы: "Не давайте оружие этой каналье, он не надолго на свободе".

– В таком случае, о чем и как могут беседовать Владимир Путин и Жаир Болсонару? В чем-то, во взглядах на разные проблемы, они антиподы. Но ведь у них очень много общего, в первую очередь личностные черты. Они, вспоминая Киплинга, "одной крови". Или я не прав?

– Я тоже думаю, что у них больше общего, чем различий. Это сходный тип политического лидерства – мессианский. Они оба хотят сделать свою страну "великой", об этом много говорит и Путин, и Болсонару. Их, безусловно, роднит общее военное прошлое. Ведь выбор такой профессии обусловлен личностными чертами человека, его устремлениями. Болсонару – бывший артиллерист и десантник, служил в бразильской армии как раз в период военной диктатуры 1964–1985 годов. И поэтому уже давно международные обозреватели, помимо схожести Болсонару с Трампом, отмечали и то, что бразильский президент весьма похож на Путина, и выражали уверенность, что они найдут общий язык.

Мне лично Болсонару больше напоминает Владимира Жириновского. Но разница между ними в том, что Жириновский – актер, он сознательно устраивает спектакль. А Болсонару явно говорит все искренне, и в этом он больше похож на российского президента. Потому что такие перлы, как "мочить в сортире" или "какать через день", – разумеется, не заготовки, это у них идет от души.

"Мочить в сортире" или "какать через день" – это у них идет от души

Они очень похожи, во многих деталях. Жаир Болсонару, например, отказался участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов (да, пригодилось ножевое ранение, которое он получил на митинге, но ведь врачи дали ему разрешение на участие) – и Владимир Путин, как известно, тоже считает ненужными никакие подобные дебаты.

– Сегодня большая международная политика все чаще строится не на саммитах, долгих многосторонних переговорах, ратификациях парламентами разных соглашений, а на прямых и быстрых переговорах двух, что называется, властителей. И подробности их часто до публики и прессы потом не доходят. Иногда даже кажется, что время повернулось вспять, настали какие-то темные века. Путин и Болсонару, в таком случае, могут внутренне прямо даже нравиться друг другу – как два, что называется, серьезных мужчины в погонах, хоть и в прошлом?

– Скорее всего, они подсознательно симпатизируют друг другу, и, конечно, никакие официальные сообщения не могут дать об этом представления. Когда Путин впервые встретился с Болсонару в прошлом июне в Японии, во время саммита "Большой двадцатки", нам было сказано просто, что лидеры "хорошо пообщались". А что такое – хорошо пообщались? Что изменилось после этой встречи? Закрытые авторитарные лидеры всегда предпочитают разговаривать с глазу на глаз. Если им удается о чем-то договориться, потом это всем преподносится как потрясающий сюрприз. Но в данном случае такого не было. Я не говорю уже о подписании соглашений, но хотя бы пусть были бы намечены какие-то направления сотрудничества, по которым в дальнейшем могут вести переговоры специалисты. У меня есть ощущение, что это просто часть дипломатического этикета – пообщались, но конкретных результатов не было. В отличие, скажем, от результатов встречи Болсонару с Трампом. Но тогда, прошлой весной, это был трехдневный официальный визит в США, совершенно другая история. Тогда между Соединенными Штатами и Бразилией были подписаны серьезные соглашения и состоялся серьезный разговор двух президентов.

– Болсонару ведь однозначно проамериканский политик. Например, он люто ненавидит венесуэльского Николаса Мадуро, вообще, много примеров можно привести. Дональд Трамп, с ним пообщавшись, даже решил присвоить Бразилии, впервые в истории, статус "военного союзника США и НАТО". С другой стороны, Бразилия – член группы БРИКС, которая создавалась, в том числе, как противовес политико-экономическому превосходству Запада. Когда были уже упомянутые пожары в Амазонии, Болсонару очень резко, грубо отзывался о главах многих европейских стран, критиковавших его подход. Следует ли отсюда вывод, что Путин и Болсонару сейчас сами, может быть, не понимают, не определились, кто они друг другу в мировой политике – соперники или нет? При всей подсознательной симпатии…

– Дружеские отношения Болсонару с Трампом не делают автоматически его отношения с Путиным соперническими. Потому что это все-таки немножко разные весовые категории. Если в отношениях с США Бразилия неизбежно выступает как младший партнер, то с Россией возможны более равноправные отношения. Я думаю, что бразильская элита заинтересована в сохранении определенной степени своей автономии в мире – что не исключает и приоритета в отношениях с США. Например, прошлой весной было подписано американо-бразильское соглашение о коммерческом использовании базы Алькантара – это знаменитый бразильский космический полигон. Оттуда будут запускаться американские спутники и ракеты. Жаир Болсонару также неожиданно посетил ЦРУ, и ему там очень все понравилось. Но в то же время Бразилия не вступает в торговую войну между США и Китаем, то есть не становится однозначно на сторону Вашингтона, потому что бразильцы стараются сохранить свой рынок как можно более открытым. То есть в сфере экономики Бразилия и лично Болсонару занимают более прагматическую позицию, не обусловленную идеологическими симпатиями.

Они вроде как два хороших суровых парня, друг другу очень нравятся – но к чему они могут прийти?

Что касается того, понимают ли Болсонару и Путин, кто они друг другу и куда им можно направить свой разговор, – у меня ощущение, что нет, пока не понимают. Я не вижу почвы для каких-то серьезных политических договоренностей сейчас между Россией и Бразилией. Лично они друг другу могут симпатизировать, но так сложились обстоятельства, что для политической дружбы нет почвы. То есть они вроде как два таких хороших суровых парня, друг другу очень нравятся, у них одинаковый стиль лидерства – но к чему они могут прийти? О чем говорить, о БРИКС? Было лишь сказано, что в повестке их переговоров – двусторонние отношения и ситуация в регионе, с учетом последних событий в Боливии.

– Которые Путина явно должны очень раздражать, потому что Эво Моралес был невеликим, но однозначно другом Москвы. Так если на хоть какую-то политическую поддержку Бразилии в мире Москва сейчас вряд ли может рассчитывать, возможно ли, что весь разговор сведется к развитию взаимной торговли? Есть такая интересная деталь: после того как Путин несколько лет назад ввел так называемое "пищевое эмбарго" против западных стран, в российских СМИ очень много начали обсуждать якобы огромные взаимные перспективы российского и латиноамериканского продуктового рынка, и речь зашла в первую очередь о Бразилии и Аргентине. На каком уровне находятся эти связи сейчас?

– Сегодня уровень взаимной торговли между Россией и Бразилией совершенно не соответствует месту и роли этих стран в мировой экономике. Экспорт и импорт вместе доходят где-то до отметки в 3 миллиарда долларов в год. Это меньше 1 процента внешнего товарооборота в России, особенно с учетом этого "пищевого эмбарго". Бразилия – это огромный сельскохозяйственный производитель. Сейчас 90 процентов бразильского экспорта в Россию – сельскохозяйственная продукция. И почти половина его – говядина, а потом свинина, соя, сахар, кофе. А российский экспорт в Бразилию – это в основном сырьевые товары и продукция химической промышленности, калийные удобрения, алюминий, нефтепродукты. То есть, по сути дела, сейчас это обмен бразильского мяса на российские удобрения.

Cейчас вся взаимная торговля – это обмен бразильского мяса на российские удобрения

Еще было создано два года назад в Бразилии дочернее совместное предприятие компании "Роснефть", которая в 2017 году пробурила первую разведочную скважину в верхнем течении Амазонки, и был подписан контракт между одной из компаний "Росатома", "Изотоп", и бразильской фирмой. И вроде как развивается сотрудничество по оснащению бразильских СМИ российской системой ГЛОНАСС. Но это все, пока что взаимные экономические связи находятся на самом начальном уровне. А ведь разговоры о развитии отношений с Латинской Америкой, в первую очередь с Бразилией, которая иногда даже называется российским потенциальным стратегическим партнером, ведутся в Москве еще с 90-х годов. В Кремле время от времени говорят о необходимости развивать сотрудничество с этим континентом "в противовес странам Запада" – но все пока остается лишь риторикой.