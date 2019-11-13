Программа "Прямой эфир" Андрея Малахова об проблеме с экологией в кузбасском городе Киселёвск и убийстве экс-мэра Сергея Лаврентьева не выйдет из-за запрета руководства телеканала "Россия 1". Об этом жителям города рассказали сотрудники канала, передаёт сайт Сибирь.Реалии.

Сначала эфир программы про Киселёвск планировался 12 ноября, после был перенесен на 14 ноября, а сегодня пяти жителям Киселевска, приглашенным на съёмки, объявили, что эфир отменён.

"Позвонили журналисты телеканала "Россия 1", которые успели уже поработать у нас несколько дней по этой теме, и признались, что "не получили добро от руководства" на эти темы – по угольным разрезам и убийству Лаврентьева, обе связаны между собой. Я спросила: "Это окончательно? Нам распаковывать чемоданы?". "Да, - сказали. – Распаковывайте", — цитирует Сибирь.Реалии активистку из Киселевска Наталию Зубкову.

Редакции Сибирь.Реалии не удалось получить комментарий по теме от телеканала и программы Малахова.