Программа "Прямой эфир" Андрея Малахова об проблеме с экологией в кузбасском городе Киселёвск и убийстве экс-мэра Сергея Лаврентьева не выйдет из-за запрета руководства телеканала "Россия 1". Об этом жителям города рассказали сотрудники канала, передаёт сайт Сибирь.Реалии.
Сначала эфир программы про Киселёвск планировался 12 ноября, после был перенесен на 14 ноября, а сегодня пяти жителям Киселевска, приглашенным на съёмки, объявили, что эфир отменён.
"Позвонили журналисты телеканала "Россия 1", которые успели уже поработать у нас несколько дней по этой теме, и признались, что "не получили добро от руководства" на эти темы – по угольным разрезам и убийству Лаврентьева, обе связаны между собой. Я спросила: "Это окончательно? Нам распаковывать чемоданы?". "Да, - сказали. – Распаковывайте", — цитирует Сибирь.Реалии активистку из Киселевска Наталию Зубкову.
Редакции Сибирь.Реалии не удалось получить комментарий по теме от телеканала и программы Малахова.
- Жители Киселёвска регулярно жалуются на проблемы с экологией из-за угольных разрезов, расположенных прямо в границах города – добыча на них ведётся открытым способом. В начале июня горожане записали открытое обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить статус беженца в североамериканской стране. Позже несколько десятков жителей записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и потребовали расселить весь город.
- В ночь на первое ноября возле собственного дома был убит бывший мэр города Сергей Лаврентьев. Приоритетная версия следствия — разбойное нападение, сообщила пресс-секретарь МВД. Среди местных жителей распространена версия, что чиновник мог быть убит из-за конфликта с угольными компания, писала "Сибирь.Реалии". Задержаны двое подозреваемых.
- В октябре канал "Россия 1" не показал в европейской части России выпуск передачи Малахова, участники которой обсуждали катастрофу на золотом прииске под Красноярском. Сайт "Открытые медиа" сообщал, что программа снята с эфира, на канале заявили, что показ в Европе не планировался.
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