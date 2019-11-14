​Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором признался доцент университета Олег Соколов. Чиновник призвал СМИ не "хайпить на человеческой трагедии" и сравнил внимание к преступлению и фильму "Джокер".

"Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь все спрашивают про Олега Соколова, — цитирует министра агентство ТАСС. Так и хочется ответить: если вам так нравится Джокер, то почему вам не нравится Олег Соколов?

Журналист Олег Кашин в своём телеграм-канале отметил, что Мединский процитировал распространённый в российском фейсбуке мем.

Убийство 24-летней Ещенко произошло 7 ноября в квартире Соколова в центре Петербурга. Рано утром 9 ноября он был обнаружен в реке Мойке рядом с домом вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки погибшей. Во время обыска в квартире Соколова найдены другие фрагменты тела убитой. Позже он признался в убийстве. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

Соколов был членом научного совета возглавляемого Мединским Российского военно-исторического общества. Вскоре после задержания история организация удалила со своего сайта информацию о нём, пресс-секретарь РВИО заявила, что он никогда в ней не состоял. Тем не менее на сайте оставались упоминания о выступлениях Соколова на мероприятиях организации, в том числе тех, где принимал участие и Мединский.