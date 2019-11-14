В Перми суд не приговорил Свидетеля Иеговы к реальному сроку

В Перми суд приговорил Свидетеля Иеговы Алексея Мецгера к штрафу в 350 тысяч рублей, признав его виновным в участии в деятельности экстремистской организации.
Ранее в нескольких городах России, в частности - в Орле и в Томске, ровно по тому же обвинению суды приговаривали Свидетелей Иеговы к лишению свободы на сроки до шести лет. Для Мецгера прокуратура также запрашивала три года реального тюремного заключения.
Обвинение настаивало на том, что Мецгер "уговаривал верующих не покидать местную общину и занимался превосходством религии Свидетелей Иеговы".
Подсудимый свою вину не признал и отмечал, что запрещена организация, как юридическое лицо, к которому он отношения не имеет, а судят его просто за веру, что запрещено конституцией.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. Тем не менее со времени запрета в России сотни Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки и издевательства во время допросов.
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