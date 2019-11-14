В Перми суд не приговорил Свидетеля Иеговы к реальному сроку

В Перми суд приговорил Свидетеля Иеговы Алексея Мецгера к штрафу в 350 тысяч рублей, признав его виновным в участии в деятельности экстремистской организации.

Ранее в нескольких городах России, в частности - в Орле и в Томске, ровно по тому же обвинению суды приговаривали Свидетелей Иеговы к лишению свободы на сроки до шести лет. Для Мецгера прокуратура также запрашивала три года реального тюремного заключения.

Обвинение настаивало на том, что Мецгер "уговаривал верующих не покидать местную общину и занимался превосходством религии Свидетелей Иеговы".

Подсудимый свою вину не признал и отмечал, что запрещена организация, как юридическое лицо, к которому он отношения не имеет, а судят его просто за веру, что запрещено конституцией.