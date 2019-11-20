Наказать и отомстить. Вера Васильева – о протестах и реакции

Врачи могут определить состояние организма по его реакциям. При этом "реакция" – многозначное слово и, помимо прочего, означает активное сопротивление общественному прогрессу в целях сохранения отживших общественных порядков. Ещё недавно мы рассуждали, не наступила ли "оттепель", ведь уголовное преследование сразу нескольких участников летних московских протестов было свернуто либо им были смягчены статьи обвинения или меры пресечения. Сейчас эти рассуждения не вызывают ничего, кроме удивления наивностью и горькой усмешки. С моей точки зрения, совершенно очевидно, что после непродолжительной паузы последовала реакция государства на общественные выступления, выразившаяся в традиционном закручивании гаек и банальной мести.

Абсолютно закономерно, по-моему, что жертвами этой реакции оказались самые яркие и активные политики и гражданские активисты, проявившие себя летом на московских улицах. Это не только ставшие теперь всем известными фигуранты "московского дела", сторонники Алексея Навального, но и правозащитники, и в первую очередь Лев Пономарёв с его движением "За права человека", о ликвидации которого вынес постановление Верховный суд России. Я убеждена, что власть (а конкретнее, Федеральная служба безопасности) давно точила зуб на Пономарёва за его деятельную и неустанную помощь обвиняемым по уголовным делам "Сети" и "Нового величия", инициатором которых стала именно ФСБ, за придание этим дурно пахнущим делам громкого общественного резонанса. А участие Пономарёва в летних протестных выступлениях в Москве в качестве правозащитника, наблюдателя, фиксирующего правонарушения полицейских и росгвардейцев в отношении мирных демонстрантов, в качестве одного из организаторов юридической помощи потерпевшим от их действий, в качестве спикера от лица неправомерно преследуемых, очевидно, стало последней каплей. И движение "За права человека" ликвидировали. Вообще, это довольно абсурдная, на мой взгляд, идея – запретить правозащитнику псевдосудебным решением (а назвать его судебным язык не поворачивается) защищать права людей. Это призвание, подвижничество, которое не поддается бюрократическому регулированию. Ведь диссиденты в советское время действовали без всякой регистрации и шли в застенки ради идеалов, которые отстаивали.

Запретить, прекратить, наказать, отомстить – вот реакция на московские протесты, на активизировавшееся и вдруг консолидировавшееся гражданское общество

Одно из крупнейших, старейших (существует с конца 1990-х годов), известнейших и уважаемых правозащитных движений, за годы своей работы оказавшее помощь тысячам людей, которых несправедливо преследовало государство, по версии российского суда и Минюста, "иностранный агент", финансировавшийся из-за рубежа и не платящий штрафов. Даже если это так, то в моих глазах это дискредитирует не Пономарёва, а в первую очередь само российское государство, поставившее правозащитников в невозможные для существования условия и не желающее заботиться о соблюдении прав человека. Нас всех, то есть российское гражданское общество, и отечественный бизнес, кстати, это также дискредитирует: не смогли поддержать движение "За права человека" финансово, не встали должным образом на защиту, когда власть ополчилась на Пономарёва. А еще раньше, в феврале этого года, Льва Пономарёва (человека, между прочим, далеко не юных лет и не богатырского здоровья) посадили в изолятор временного содержания – за то, что вышел на мирный сход граждан у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. И я не видела, увы, многолюдных демонстраций против этого судебного произвола и в поддержку правозащитника, защитившего тысячи пострадавших людей.

А Алексей Навальный – со своими многочисленными горячими сторонниками, с сетью штабов, развернутых не только в Москве и Петербурге, но и повсюду в России, причем штабов, функционирующих реально, не для проформы? Вот уж действительно досаждающая заноза для реакционеров, особенно после того, как гражданское общество показало: оно способно громко заявить о себе, оказать влияние на выборах в Мосгордуму! Не поэтому ли и Навального, и не допущенных до выборов кандидатов сейчас пытаются задушить непосильными штрафами, запугать бесконечными обысками с изъятием техники, тем же статусом "иностранного агента", поводом для которого послужила, судя по всему, плохо скрытая провокация?

Думаю, что не меньшее раздражение властей давно вызывает общество "Мемориал". И международный "Мемориал", неустанно напоминающий о преступлениях Советской власти в прошлом (а это выглядит в глазах чиновников, похоже, таким неуместным), и правозащитный центр "Мемориал", занятый помощью тем, кто подвергается политическим репрессиям сегодня, в том числе в рамках "московского дела" и "дела Сети". Иначе как местью и издевательством обыски и обвинения в "незаконной вырубке деревьев" в адрес пермского "Мемориала" не назовёшь.

Запретить, прекратить, наказать, отомстить – вот реакция на московские (и не только московские) протесты, на активизировавшееся и вдруг консолидировавшееся гражданское общество. И протестная активность в значительной степени ушла в песок.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал", лауреат премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека

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