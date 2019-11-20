Сёстры Хачатурян заявляли о связях их отца в Генпрокуратуре

Адвокаты сестёр Хачатурян направили в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет заявление с требованием проверить связи отца девочек, Михаила Хачатуряна, с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры. Защитники подозревают, что отцу сходили с рук издевательства и насилие над дочерьми благодаря, в частности, этим связям.

В беседе с изданием "Коммерсант" адвокаты рассказали, что о дружбе Михаила Хачатуряна с работниками прокуратуры они слышали ещё от своих подзащитных, но подробности им стали известны лишь после изучения материалов уголовного дела, собранных следственным комитетом более чем за год расследования.

По словам адвоката Ангелины Хачатурян Алексея Паршина, в протоколе одного из допросов сёстры рассказывают следователям историю задержания Михаила Хачатурян инспектором ДПС за проезд на красный свет и пересечение двух сплошных линий. На нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении, ему грозило лишение прав. Однако позже Хачатурян-старший созвонился, как он сам сказал, с заместителем генерального прокурора, который, в свою очередь, переправил его для "решения вопроса к прокурору Северо-Восточного административного округа по имени Анри".

Одна из сестёр Хачатурян особо отметила, что обычно крайне резкий и грубый отец в телефонных разговорах с этими людьми был "вежлив и корректен". Также она рассказала, что отец не раз встречался с "прокурором Анри", причём каждый раз возле здания прокуратуры. В итоге Хачатурян-старший сообщил детям, что прокурор округа лично на его глазах порвал протокол о его нарушении ПДД.

Связь с высокопоставленными прокурорами, по мнению адвокатов сестёр Хачатурян, подтверждена и осмотром мобильного телефона Михаила Хачатуряна, где была найдена СМС-переписка с некими "Анри Шамединовичем" и "Сааком Альбертовичем". В некоторых СМС речь идёт о "передаче подарков".

Защитники сестёр делают вывод, что "Саак Альбертович" – это погибший в октябре прошлого года при катастрофе вертолёта в Костромской области заместитель генерального генпрокурора Саак Карапетян, а "Анри Шамединович" – действующий прокурор СВАО Москвы Анри Ризаев. Именно при его согласовании решался вопрос об аресте и отправке в СИЗО дочерей Михаила Хачатуряна.

Адвокаты не исключают, что знакомые Михаила Хачатуряна могли оказать влияние и на комиссию по делам несовершеннолетних, в которую несколько раз поступали сигналы о неблагополучной ситуации в его семье. Как рассказал Алексей Паршин, "сотрудницы соцзащиты несколько раз приходили к Хачатурянам домой, но безуспешно".

Кроме того, на Михаила Хачатуряна писала заявление одна из его соседок. По её словам, она сделала бизнесмену замечание из-за неправильно припаркованной во дворе машины, после чего Хачатурян-старший размахивал пистолетом и угрожал женщине убийством. В возбуждении уголовного дела было отказано – на основании того, что участковый якобы не смог найти подозреваемого и опросить его.

Адвокаты сестёр Хачатурян убеждены, что "именно наличие связей между Михаилом Хачатуряном и силовиками исключало для девочек возможность обратиться куда-либо за помощью", а "собранные Следственным комитетом доказательства убедительно свидетельствуют о том, что сёстры были доведены до предела и защищали не только своё здоровье и достоинство, но и жизнь, а потому их уголовное преследование должно быть прекращено".

В Генпрокуратуре, в свою очередь, сообщили, что заявление от адвокатов получено и "будет рассмотрено в установленном законом порядке".