В Черногории продолжается суд по делу о попытке переворота

В Черногории продолжают рассматривать дело о попытке переворота в октябре 2016 года, когда, по версии следствия, при содействии российских структур планировался захват государственных учреждений и убийство премьера Мило Джукановича, чтобы сорвать вступление страны в НАТО.

Специальный прокурор Миливое Катнич, который ведет это дело, заявил в среду в суде, что схожий сценарий заговорщики планировали и в соседней Сербии. Катнич не стал входить в детали, но в подтверждение своей версии он представил переписку, которую в тот период вели обвиняемые. В переписке с участием бывшего шефа сербской жандармерии Братислава Дикича, которого следствие считает одним из организаторов несостоявшегося черногорского переворота, обсуждается возможность отстранения от власти нынешнего президента Сербии Александра Вучича. Дикич пишет среди прочего, что "придет время, когда народ спросит с предателей, и что история всегда повторяется".

Кроме того, на суде представлены сообщения, которые Дикич посылал министру внутренних дел Сербии Стефановичу и самому Вучичу, предлагая им свои услуги. Так, Дикич просил Вучича направить его работать в Россию. В переписке обвиняемых используются слова, свидетельствующие о подготовке "акций" в Черногории. Например, упоминается "задание в выходные", "чехарда", "исторический момент".

По делу о попытке переворота в Черногории проходят 25 человек (в основном граждане Сербии). Некоторые из них ранее признали свою вину в обмен на небольшие сроки. Свидетель по делу Саша Синджелич называет основным организатором операции российского гражданина Эдуарда Шишмакова. Сам Шишмаков вместе с другим российским гражданином Владимиром Поповым объявлен в международный розыск. Их местонахождение неизвестно. Россия отрицает причастность к незаконным действиям в Черногории.