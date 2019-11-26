В Биробиджане арестован священник, подозреваемый в растлении малолетних

В Еврейской автономной области суд на два месяца арестовал настоятеля храма в селе Амурзет по подозрению в растлении малолетних. Об этом сообщила пресс-служба Биробиджанской епархии.

Настоятель храма святого пророка Илии был задержан ещё 24 ноября. Вечером следующего дня суд арестовал подозреваемого на период проведения предварительного расследования, уточняется в сообщении.

В связи с задержанием и расследованием уголовного дела подозреваемый освобождён от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии. Также ему запрещено осуществлять священнослужение на период проведения следственных действий.

Сайту Сибирь.Реалии не удалось получить комментарий в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В конце сентября в Оренбурге настоятелю Свято-Троицкой обители Николаю Стремскому были предъявлены обвинения в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении родительских обязанностей. Местные СМИ сообщали, что потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних. Всего на воспитании в семье священника находятся 70 приёмных детей.

В январе 2018 года суд в Ленинградской области признал священника Глеба Грозовского виновным в педофилии и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Грозовский вину отрицает.