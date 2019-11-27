Исчезающий вид. Эфир в 18:05

Сто лет назад Россия была аграрной страной. ХХ век оказался драматическим для российского крестьянства: войны и коллективизация, индустриализация и «оптимизация» деревень – все это превратило крестьянство в стремительно сокращающийся класс. Кто остался на селе в XXI веке? Умирает ли русская деревня? И может ли Россия сама накормить себя?

Гости программы - Михаил Давыдов, профессор Школы исторических наук ВШЭ, и Александр Никулин, директор Центра аграрных исследований РАНХиГС, крестьяновед. Эфир в 18:05.