Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

Исчезающий вид. Эфир в 18:05

Григорий Мясоедов. "Земство обедает". 1872 г.

Осталось ли в современной России крестьянство? Обсуждают Михаил Давыдов и Александр Никулин

Сто лет назад Россия была аграрной страной. ХХ век оказался драматическим для российского крестьянства: войны и коллективизация, индустриализация и «оптимизация» деревень – все это превратило крестьянство в стремительно сокращающийся класс. Кто остался на селе в XXI веке? Умирает ли русская деревня? И может ли Россия сама накормить себя?

Гости программы - Михаил Давыдов, профессор Школы исторических наук ВШЭ, и Александр Никулин, директор Центра аграрных исследований РАНХиГС, крестьяновед. Эфир в 18:05.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG