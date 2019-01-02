"Тоскующие индивидуалисты". Эфир в 21:05

Все больше соцопросов показывают, что коллективизм, «общинность», «соборность» русских – не более, чем миф; на деле россияне – одни из самых больших в мире индивидуалистов, что проявляется в их низком уровне доверия, в отсутствии альтруизма, в неспособности к коллективному действию. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал их «тоскующими индивидуалистами» потребительского плана. В чем корни этой проблемы? Можно ли пробудить у людей доверие друг к другу и способность к коллективному действию?

В эфире Борис Грозовский, экономический обозреватель, и Григорий Юдин, профессор МВШСЭН (Шанинки). Эфир в 21:05.