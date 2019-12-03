"Он уехал, а законы остались": соцсети об эмиграции нашиста Шлегеля

Любопытную новость подбросила в начале недели немецкая газета Süddeutsche Zeitung – оказалось, что бывший комиссар молодёжного движения "Наши", а затем одиозный депутат Госдумы от "Единой России" Роберт Шлегель перебрался в Германию и уже получил немецкое гражданство. Журналистам он рассказал, что в своей политической деятельности был, возможно, "наивным и глупым".

Фёдор Крашенинников:

Помните, был такой «нашист», а потом и депутат Госдуры Роберт Шлегель?

Принял германское подданство, теперь он толерантный космополит и живет в Мюнхене.

Почему я не удивлен?

Дмитрий Родионов:

Сначала Дрокова получила грин-карту, теперь вот Шлегель свалил в Неметчину.

Мне кажется, что все логично, нашисты всегда были врагами России и постепенно возвращаются к корням...

Тимур Князев:

Надо было в Наши вступать, был бы сейчас канадцем.

Дмитрий Аграновский:

Вот как важно продать Родину в нужный момент. Негодяи.

Напомню, движение «Наши» было создано из молодых карьеристов для борьбы с патриотическими организациями типа запрещенной «Национал-Большевистской Партии» Эдуарда Лимонова.

Яна Антонова:

У меня вопрос в связи с немецким гражданством единоросса Роберта Шлегеля: когда Генеральная прокуратура внесет Единую Россию в список нежелательных организаций?

Андрей Десницкий:

Иностранными агентами будем мы с вами. А вот люди, которые принимают эти законы, они - совсем иное дело...

Максим Дбар:

Сказочно. Просто сказочно. Я понимаю, конечно, что скорее всего он этнический немец, и никакого другого варианта у немцев не было. Но все равно сказочно. Сразу вспоминаю, как немцы отказали в визе Яне, несмотря на то, что ее папа живет в Германии. Отказали просто потому, что лень было нормально посмотреть документы. Вспоминаю все долгие анкеты, унизительные проверки, огромные очереди.

Формально правильно, а по сути издевательство (с)

Кирилл Шулика:

«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат»

Роберт Шлегель.

А дети-инвалиды, сироты, по закону, за который ты голосовал будут жить, вернее умирать, в российских детских домах.

Какие же эти люди все-таки наглецы.

Борис Рожин:



В мае 2016 года Шлегель принял участие в праймериз «Единой России» в Астраханской области, однако проиграл и в Госдуму следующего созыва не попал.



Надо понимать, что если бы попал в Госдуму, сейчас бы как обычно втирал за патриотизм. Но с хлебным местом не сложилось, засим, встречай Германия "борца с русофобией".

Михаил Соколов

Дважды депутат Госдумы Роберт Шлегель. Отправлен на загранработу? Из "Единой России" - в "Альтернативу для Германии"?

Работает Шлегель в IT-компании Acronis – её владельцем является русский гражданин Сингапура Сергей Белоусов. Несколько лет назад через его компанию прошла и бывшая нашистка Мария Дрокова, которая сейчас живёт и работает в США.

Денис Самсонов:

Даже не знаю, к кому у меня больше вопросов, к бывшему комиссару и депутату Шлегелю, выбравшему Мюнхен, или к Акронис-Белоусову, выбравшему такой ценный кадр для своей компании. Вкуснейшая новость. Шлегель, это, конечно, очень жирная крыса. Она что-то знает о делах в трюме.

Леонид Волков:

То есть в Акронисе сначала Дрокова, потом Шлегель? Там фабрика по трудоустройству и легализации нашистов что ли? Есть такой исторический прецедент, называется «Крысиная тропа»

Многие ищут в бегстве рьяных путинистов признаки скорого конца режима.

Алексей Мельников:

Понятно, когда из страны хотят уехать люди, у которых здесь нет хорошего будущего, т.е. те, кто не имеет перспектив как чиновник или бизнесмен, связанный с властями.



Но когда из России бежит «кадровый резерв» Путина - обласканный властями Шлегель, нашист, бывший депутат «Единой России», человек, который, казалось бы, должен иметь перспективу – это приговор.



Приговор, если своих перспектив в путинской системе не видят уже не только молодые оппозиционеры, но и верные молодые функционеры. Будущего у путинизма нет.



Круг замкнулся.

Михаил Пожарский:



С полей сообщают, что бывший пресс-секретарь движения НАШИ и депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство. Судя по всему, как репатриант и этнический немец. "Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат", - сообщает Шлегель, некогда проголосовавший за "закон Димы Яковлева", который не позволил российским детям-сиротам расти в США.



Здесь, конечно, все уже по 100 раз написали про лицемерие и тому подобное. Однако здесь важнее другое - в действительности данная история о том, что российский провластный социальный лифт не может никому предложить ничего по-настоящему ценного. Жил-был молодой тележурналист Роберт Шлегель, в юности вступил в движение НАШИ, усердно лизал начальству и долизался, казалось бы, до самых высот, до которых в принципе можно долизаться - стал депутатом Госдумы. Однако стоило ему дожить до того возраста, когда принято думать уже не только о бабках, но и о детях - стало понятно, что растить детей в той России, что создало его путинское начальство, совсем не хочется. Самое время вспомнить о своих поволжских предках и устремиться дранг нах обратно.



Можно, конечно, быть топовым жуликом и вором, чьи дети будут кататься в заграничном масле, как Лиза Пескова в Сорбонне, пока вы обчищаете последние закрома родины. Но достижение таких высот - для единиц. Поэтому они и валят, дожив до 30-40 годов - все эти Дроковы, Шлегели и прочие. Это мощная ачивка в области построения failed state: даже самым заслуженным лоялистам не хочется растить детей при том режиме, который они помогали создавать.

Павел Пряников:

Вижу вал возмущения или сарказма по этому поводу. Но чему тут удивляться, в чём новость? С самого начала развала СССР новые элиты (либерал-чекизм) никогда и не скрывали, что их главная цель – глобализм и конвергенция. Для телезрителей старших возрастов они что-то шлёпают языком патриотическое, но сути дела – их практики, а не болтовни – это не меняет.

Страна все почти три десятилетия исправно выкачивает деньги на Запад (например, в прошлом году вывели за рубеж $70 млрд., а всего за это время, по самым скромным оценкам, от $1 трлн. и выше). Почти у всей верхушки они сами или их роднули имеют гражданства «агрессивных стран НАТО». Капиталы и недвижимость – тоже там. И мыслями они все там.

А то, что эти люди на словах беснуются по поводу «щупалец Запада», то это тоже надо воспринимать как часть обычного консерватизма: в 90-е собственность страны растаскивали на части, в нулевые – отмывали её и капитализировали, а десятые – охраняют и изымают ренту из неё. Правый консерватизм – наилучшая форма охранительства собственности, это хорошо известно из истории.

Дмитрий Травин:

Шлегель - мелкий человечек. Раньше про него мало кто слышал. Но история эта весьма поучительна. Найдется ли хоть 5% в путинской элите, у которых нет "запасных аэродромов" на Западе в виде второго гражданства, вида на жительство, счетов, недвижимости, ценных бумаг и связей с местными элитами? Даже при том, что они это скрывают, информации такого рода полно.

Здесь важно не то, что путинская элита - люди с двойными стандартами. В этом смысле все давно ясно: нечего обсуждать. Важно здесь то, что путинская элита абсолютно цинична и совершенно не идеологизирована. Все болтовня про скрепы и патриотизм - не более чем ритуал, от которого отказываются сразу после "смены конфессии". А это говорит о том, что когда режим рухнет, большая часть элиты побежит перестраиваться впереди всех "иностранных агентов". И самое главное - будут стараться оказаться впереди других таких же, чтобы их потом обвинить уже из нового лагеря. Так что не надо фантазировать, будто во власти сегодня находится сплоченная корпорация фанатиков спецслужб. Элита расколется очень быстро. Другое дело, что беспроблемного перехода это нам не гарантирует. Проблем будет множество. Но других.

Даниил Константинов:

Я стараюсь никогда не поддаваться на замануху кремлевских пропагандистов, которые пытаются представить противостояние власти и оппозиции в России, как борьбу патриотов-государственников против русофобов-западников. Нет никаких патриотов и никаких государственников в российских структурах власти. А лжепатриотическая риторика обитателей итальянских вилл и обладателей итальянских видов на жительство прикрывает тот простой факт, что путинская элита рассматривает Россию, как свою колонию и поступает по отношению к стране и людям соответствующим образом: в России грабят, а на Западе тратят и устраивают свою жизнь

Михаил Светов:

Помню, как во время Крымска сердобольная общественность хором рассказывала, какой Шлегель хороший и не-такой-как-все единорос. Потом он проголосовал за закон Димы Яковлева и теперь закономерно свалил из ада, который для нас с вами построил.

"Сердобольная общественность", кстати, никуда не делась.

Максим Кононенко:



А в случае со Шлегелем я бы особенно не ерничал.



Во-первых, Шлегель был одним из самых вменяемых депутатов Госдумы того самого созыва.



А во-вторых, он немец, этнический немец. Почему бы ему и не уехать на историческую родину.

Екатерина Винокурова:

С Робертом Шлегелем мы познакомились лет 15 назад. Он - один из самых порядочных людей, которых я знаю.

По запрету американского усыновления он колебался до последнего, но его «купили» обещанием принять его поправку, что это не коснется детей-инвалидов. Обманули. После этого он задумался об окончании политической карьеры, так как не приемлет обмана и подлости. Его фрондирующая позиция по многим вопросам стала одной из причин, по которым его прокатили на праймериз ЕР в 2016 году.

Роберт никогда не стесняется общаться с людьми разных взглядов, не любит радикалов и старается услышать каждого.

Для меня наше длинное знакомство - большая честь.

Как русский немец, Роберт имеет полное моральное право выбирать, где ему жить. К сожалению, судьба русских немцев была трагичной: их депортировали. Сам Роберт родился в Туркменистане. Не наворовал, не прихватизировал, всего добился сам. Публичной политикой давно не занимается и имеет право строить жизнь свою и детей так, как считает нужным.

Роберт всегда в Россиии казался мне немцем и напоминал известного персонажа Штольца. В Германии его будут считать русским. Я надеюсь, что он справится с дискриминацией и ксенофобией «русский значит плохой». Тон известной статьи мне очень не нравится. Дорогая Süeddeutsche Zeitung, не ищите черных кошек там, где их нет. Роберт Шлегель - порядочный и честный человек.

Мне жаль, что Россия не смогла удержать его. Надеюсь увидеться в Германии и прогуляться по Унтер ден Линден, болтая о величии и крушении империй. Счастья всей его семье.

Филипп Леонтьев:

Коротенько: Роберт Шлегель и Илья Пономарев были одними из лучших и перспективных людей нашей политической системы. То что система их низвергла - проблема нашего государства и диагноз. Именно поэтому я наблюдаю со стороны не будучи внутри системы, лишь периодически подключаясь к процессам.

Евгений Зиновьев:

Не вижу повода пинать экс-лидера «Наших», экс-единоросса, экс-депутата Госдумы Роберта Шлегеля за то, что он получил гражданство Германии и счастливо там обосновался. Родился он в советском Ашхабаде в семье сосланных поволжских немцев. Вырос при Туркменбаши. Приехал в Россию, которая в начале нулевых (по сравнению с постсоветской Туркменией) еще способна была кого-то вдохновлять. Технично использовал открывающиеся возможности для накопления «необыкновенного жизненного опыта» и обыкновенной финансовой подушки. И — вернулся на родину предков. Сказать про него могу только одно — молодец, всё правильно сделал. Конечно, было бы круто, если бы он не только сказал, что его взгляды «сильно изменились», но и извинился за поддержку «закона Димы Яковлева», например… Но, с другой стороны, что бы эти извинения изменили? Так что, пусть у него самого и у его детей всё будет хорошо… По сути дела, в России он был проездом.

Александр Плющев:



"С Робертом Шлегелем мы познакомились лет 15 назад. Он - один из самых порядочных людей, которых я знаю" - пишет Екатерина Винокурова.



Ну да, куда уж порядочнее: пресс-секретарь и федеральный комиссар движения "Наши", депутат "ЕдРа" по спискам по Краснодарскому краю, автор и соавтор законопроектов о цензуре, включая "Защиту детей от информации" автор запроса в Генпрокуратуру об иностранном финансировании освещения митингов 2012 года, член Генсовета Единой России. Да просто клейма ставить негде!



А поправку к Закону Подлецов, милостиво разрешавшую иностранное усыновление детей-инвалидов, Шлегель отозвал сам, принята она тогда не могла быть никак .



Карьерист, приспособленец, стукач и гнида этот ваш порядочный Шлегель.



А что свалил - молодец, я был бы совсем не против, если бы все карьеристы и стукачи нашли бы у себя основания для отъезда.



Дмитрий Бавырин:

В случае бывшего депутата Роберта Шлегеля из недоброй памяти движения "Наши", который учил всех Родину любить и ветеранов уважать, а потом свалил на ПМЖ в Германию, забавно стопроцентное попадание в типаж.

Вы этот типаж помните, его все помнят. Сперва человек - комиссар с блеском в глазах, патриот режима, доносчик товарищу майору, борец с иностранными агентами, фашистами и врагами народа, а потом вдруг "обстоятельства сложились", "взгляды сильно изменились", "надо о детях подумать" - и человек переходит на немецкий язык: Heil!

Чрезвычайно востребованным был такой типаж в 41-43 годах прошлого века.

А в 45-м году того же века многих носителей этого типажа повесили, и в основном - за дело.

Есть, конечно, индивидуальные различия. Например, Путин не Сталин, с Германией у нас не война, но "война санкций", а стучал Шлегель не товарищу майору, а сразу товарищу генпрокурору по статье 282. Но, как по мне, все эти различия не в пользу Шлегеля.

Так что, может быть, еще и повесят. Жизнь - она длинная.

А если вам вдруг кажется, что я сгущаю краски, спешу напомнить, что именно с движения "Наши" началось то, что теперь называют "победобесием". В мире, где Лимонов и Алексеева "фашисты", Шлегель непременно нацистская подстилка, по которой осина плачет. Вашим салом по вашим же сусалам, товарищ комиссар.

Всеволод Чернозуб:

Я как-то дебатировал с ним на радио: вне эфира и роли мальчиша-плохиша Роберт совершенно другой человек, не такой интеллигентный, как Шаргунов, например, но тоже тонкий и несчастный, ищущий чего-то за пределами обыденности. Увы, если ничего нет между неврозами и амбициями, люди надламываются. Их личные истории становятся трагедиями, заслуживающими, впрочем, не сопереживания, а внимательного анализа. Что-то многовато уже "позврослевших и одумавшихся" нашистов, уехавших на Запад работать в IT.

Леонид Рагозин:

История с Робертом Шлегелем иллюстрирует мою старую теорию о том, что Москва (город, где нет коренных жителей) это такое чистилище для варваров. Приходит варвар из степи - кошмарит людей, мародерствует, может даже убивает, а затем потихоньку цивилизуется, стрижется, одевается в городское, набирает ума и лоска, и отправляется дальше на Запад.

Иногда этот процесс занимает пару поколений, а иногда - как в случае в Шлегелем - достаточно и одного. Весь XX век так было - вспомните бесстрашных диссидентов и еврейских отказников из семей красных комиссаров. И вот теперь продолжается то же - с нашистскими комиссарами Шлегелем и Машей Дроковой, с тысячами всех этих бывших.

Но в цивилизационном смысле, конечно, хорошо, что верхний этаж российского социального лифта находится в Баварии или Новой Англии. Высшая ролевая модель как ни крути.