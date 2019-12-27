Минфин США рассекретит основания для санкций против Олега Дерипаски

Министерство финансов США согласилось рассекретить основания, согласно которым были введены персональные санкции против российского миллиардера Олега Дерипаски. Данные об этом содержатся в материалах окружного суда США в Вашингтоне, они выложены на портале Court Listener. Документ опубликован 9 декабря, а 27 декабря на него обратил внимание журнал Forbes.

Санкции против Дерипаски и его компаний были введены в начале апреля 2018 года в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки". В марте бизнесмен подал в суд на американский Минфин и его главу Стивена Мнучина, требуя отменить ограничения. В иске он утверждает, что стал жертвой политического конфликта, а санкции нарушают американские законы. Кроме того, он требует, чтобы Минфину было запрещено называть его "олигархом".

После введения американских санкций Дерипаска был вынужден продать контрольный пакет в принадлежащих ему компаниях "Русал" и "En+". Власти Кипра запустили против него процедуру лишения гражданства, сообщала местная газета. По подсчётам Forbes, за год состояние бизнесмена сократилось на 500 миллионов долларов.

В мае Минфин США опубликовал список материалов, изученных при принятии решения о введении санкций. В октябре миллиардер выиграл иск против двух британских и одного американского издания из этого списка в суде в Краснодарском крае, они решение проигнорировали.