Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Рожденные после СССР

Алкогольные "скрепы" и духовный путь

Пьянство как социальный протест и опыт экзистенциального переживания

Пьянство как социальный протест, средство общения и опыт экзистенциального переживания обсуждаем с писателем Виктором Ерофеем, музыкантом группы Niky Blazer Николаем Дайнеко, психологом Кириллом Хломовым, биологом Вячелавом Дубынином и директором Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадимом Дробизом.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 21 января в пять часов вечера.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG