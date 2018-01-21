Алкогольные "скрепы" и духовный путь

Пьянство как социальный протест, средство общения и опыт экзистенциального переживания обсуждаем с писателем Виктором Ерофеем, музыкантом группы Niky Blazer Николаем Дайнеко, психологом Кириллом Хломовым, биологом Вячелавом Дубынином и директором Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадимом Дробизом.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 21 января в пять часов вечера.