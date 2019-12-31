Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Выбор Свободы

Президент из подворотни и другие истории. Радио Свобода в 2019 году

Смотреть комментарии

Сайт Радио Свобода в 2019 году посетили почти сто миллионов человек. Напомним о публикациях, которые вызвали наибольший интерес наших читателей.

В январе мы опубликовали интервью с бывшим сотрудником ВГТРК Леонидом Кривенковым «Советую телевизор не включать». Кривенков десять лет проработал телеоператором в студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков и хорошо изучил кухню ВГТРК.

Леонид Кривенков
Леонид Кривенков

"Я никогда не разделял идеологию правящего в России режима, но мне было интересно попытаться внедриться на "фабрику лжи" и посмотреть изнутри, как там всё устроено", – рассказывает Леонид Кривенков. Опыт оказался малоприятным. «Мне надоело целыми днями смотреть на путинских холуев и слушать их вранье», – признается телеоператор и рассказывает об известных случаях фальсификаций – например, о том, как «Единая Россия» на телеэкране набрала 146% голосов на выборах 2011 года. «Из Кремля в "Россию-24" пришла разнарядка – какие проценты за "Единую Россию" показывать в новостях. Шеф-редактор спросила: "А как же быть с другими партиями?", на что получила ответ: "А другим партиям показывайте тот процент, какой они реально набрали". Шеф-редактор не стала спорить, ведь Кремлю виднее, и сделала всё так, как ей приказали. Вот так и получились 146%».

Путин сформировался как личность в подворотне. Президентом России стал человек, воспитанный в примитивных блатных понятиях


Что связывает Владимира Путина с группировками бандитского Петербурга 90-х годов? На этот вопрос в феврале 2019 года отвечал создатель ресурса «Путинизм» Артем Круглов (статья «Лубянско-измайловский президент»). «Путин сформировался как личность в подворотне. Президентом России стал человек, воспитанный в примитивных блатных понятиях», – говорит Артем Круглов и рассказывает о том, как будущий президент России познакомился с криминальными авторитетами, промышлявшими контрабандой оружия и наркоторговлей, и, работая в мэрии, оказывал им услуги. «К концу правления Ельцина в России сложилось две крупнейшие ОПГ мирового уровня, располагавшие огромными ресурсами, – подольско-измайловская и солнцевская ОПГ. Обе крышевались спецслужбами, так что Путину, идя в президенты, предстояло договориться с ними. Обе эти группировки все годы правления Путина прекрасно себя чувствуют».

Фрагмент "Доклада Салье" об отстранении Путина от должности
Фрагмент "Доклада Салье" об отстранении Путина от должности

В 2018 году государственный Пенсионный фонд оплатил пиар-кампанию в СМИ, которая пришлась как раз на период принятия закона об увеличении пенсионного возраста. ПФР заплатил за статьи и новости в нескольких изданиях: "Комсомольской правде", ТАСС и "Газета.ру".

Радио Свобода изучило публикации этих СМИ на пенсионную тематику и рассказало о своих находках в марте 2019 года в статье «"Джинса" для Пенсионного фонда». Авторы проплаченных статей успокаивали читателей, убеждая их, что все будет происходить плавно, пенсии "будут расти ускоренными темпами", альтернативных вариантов пенсионной реформе не было, и вообще это общемировая тенденция. Например, так выглядит один из заголовков: "Стало известно, что изменится для нынешних пенсионеров. От новой реформы для них только плюсы – пенсия будет расти вдвое быстрее". Авторы утверждают, что нынешние пенсионеры будут главными выгодоприобретателями от новой системы, потому что они уже на пенсии, а пенсии будут расти. Упоминаний о том, что эти статьи публикуются за деньги Пенсионного фонда, как реклама, не было.

Акция протеста против пенсионной реформы
Акция протеста против пенсионной реформы

В апреле самым читаемым материалом на сайте Радио Свобода тоже была история о пенсионерах «Долговая яма до гробовой доски».

Во дворе жилого дома на ул. Красной в Калининграде вспыхнул старенький Volkswagen Passat, принадлежащий семье пенсионеров Свинолобовых. Довольно быстро огонь перекинулся на стоявший рядом новый автомобиль Range Rover. За несколько минут владельцы "фольксвагена", выпущенного в 1991 году, не только лишились своей машины, но и "попали" больше чем на полмиллиона рублей. Владелица повреждённой машины подала в суд, и теперь Свинолобовы выплачивают ей 643 тысячи рублей. Платить им придется 19 лет. Свинолобовы живут в старом полуразрушенном немецком доме. Большая часть пенсий сейчас уходит на лекарства. Николай Николаевич с трудом ходит из-за травмы ноги. Людмила Ивановна – инвалид третьей группы, больна сахарным диабетом. Чтобы рассчитываться с долгом и покупать лекарства, старикам приходится просить милостыню. Власти города в материальной помощи отказали.

Супруги Свинолобовы
Супруги Свинолобовы

В мае мы рассказали историю юриста Александра Бусарова, создателя проекта «Немезида». Возмущенный ростом сталинистских настроений в России, Бусаров в 2012 году начал собирать сведения об офицерах советских спецслужб, которые были репрессированы в 30–50-х годах и до сих пор не реабилитированы. Через Главную военную прокуратуру он стал добиваться пересмотра дел организаторов государственного террора, осужденных в СССР за вымышленные преступления – шпионаж и контрреволюционную деятельность. Он хотел, чтобы путинское правосудие, пересматривая эти дела, подтверждало, что советские спецслужбы были преступными по своей сути. Бусаров вывез из России документы, в которых содержится информация о нереабилитированных чекистах, дела которых засекречены в архивах ФСБ. По этим материалам Радио Свобода подготовила серию публикаций.

Александр Бусаров
Александр Бусаров

В 2019 году мы рассказали о судьбах чекистов Сергея Миронова-Короля (1894–1940), осуществлявшего репрессии в Сибири и Монголии, Павла Чистова (1905–1982), попавшего в немецкий плен, а затем в ГУЛАГ, Амаяка Кобулова (1906–1955), невольно оказавшего помощь Гитлеру в нападении на СССР, Бориса Бермана (1901–1939), опустошавшего репрессиями целые районы, главы НКВД Марийской АССР Александра Карачарова, отправлявшего детей под расстрел (1893–1970) и Ефима Либенсона (1912–?) – садиста, избивавшего и унижавшего заключенных.

Иван Безъязыков
Иван Безъязыков

Журналистское расследование «Из плена в тюрьму», опубликованное в июне 2019 года, было посвящено судьбе полковника Ивана Безъязыкова, украинского разведчика, который попал в плен в «ДНР», пошел на службу к сепаратистам, занимал должность замначальника разведуправления, вернулся в родной Житомир и был арестован по обвинению в госизмене. Он был подчиненным Сергея Дубинского (позывной "Хмурый") – отставного российского военного, который официально обвинен в причастности к катастрофе "Боинга", сбитого установкой "Бук" над селом Грабово Донецкой области. Свидетели утверждают, что «пленный» Безъязыков свободно ходило по Донецку и даже носил российскую военную форму. Сам Безъязыков утверждает, что это была инсценировка.

к 2035 году Россия потеряет 40 процентов объема своей добычи нефти


«Что означает прибытие первой крупной партии американской нефти в Украину? Почему наполовину подешевел природный газ в Европе? Американские нефть и газ вытесняют российские с мировых рынков? Безнадежно ли отставание России от ведущих нефтедобывающих стран? Предчувствует ли Путин конец нефтедолларового дождя?», – на эти вопросы в июле 2019 года отвечали участники круглого стола "Кремль хоронит иллюзии" в нью-йоркской студии Радио Свобода.

Танкер Clean Ocean доставил первую партию американского сжиженного газа в польский порт Свиноуйсце 8 июня 2017 года
Танкер Clean Ocean доставил первую партию американского сжиженного газа в польский порт Свиноуйсце 8 июня 2017 года

«Перспективы совсем плохие. Реалистичный сценарий, что к 2035 году Россия потеряет 40 процентов объема своей добычи нефти, фактически превратится в страну, которая производит только для собственного внутреннего потребления, а не для экспорта», – говорил участник передачи, партнер консалтинговой компании "РусЭнерджи" Михаил Крутихин.

В августе мы опубликовали интервью с эмигрировавшим из России журналистом Дмитрием Запольским, автором вышедшей в Великобритании книги «Путинбург». «Книга о том, как формировалось гангстерское государство. Мне очень не нравится словосочетание "мафиозное государство", потому что это не мафия, это именно гангстеры. И именно Петербург был родиной гангстеров в новой России. Нигде не было подобных групп. То есть гангстерские группы были, конечно, и в Подмосковье еще при перестройке. Мы помним "люберецких", "солнцевских". Конечно, они были в Казани, они были в Свердловске. Но эти группы не были ориентированы на спецслужбы. А в Петербурге они были созданы спецслужбами, и созданы именно как противовес классическому воровскому порядку», – считает Дмитрий Запольский.

Журналистка бурятского телеканала АТВ Анна Зуева в сентябре заявила о своем увольнении. Популярная в республике телеведущая была возмущена тем, что местные СМИ по приказу властей отказались рассказывать об акции протеста в Улан-Удэ и ее разгоне силовиками. "Разгон мирных жителей Росгвардией и захват депутата Народного Хурала Баира Цыренова почти никто из местных СМИ не освещал. И я осознала, что после увиденного на площади Советов не смогу красиво и непринуждённо рассказывать своим телезрителям о суперреспублике и городе для людей. Я не хочу заключать сделку со своей совестью", –​ объясняет свое решение уйти Анна Зуева. «Все, что там происходило, было очень страшно. И я поняла, что не смогу завтра выйти на АТВ, чтобы красиво и непринужденно рассказывать о жизнерадостных новостях. Не смогу перешагнуть через свою совесть», – рассказала телеведущая в интервью Радио Свобода.

Анна Зуева
Анна Зуева
и лечиться, и отдыхать, и тратить свои деньги Соловьев предпочитает за рубежом


В сентябре мы рассказали о петиции, которую создал итальянский священник из России Сергий, создатель ютюб-канала "Клирик". 200 тысяч человек, подписавших эту петицию, требуют не допустить получения российским телеведущим Владимиром Соловьевым гражданства Италии. Отец Сергей говорит в интервью Радио Свобода «Я хочу этого человека проучить» о пропагандисте Соловьеве, который, как и многие его товарищи, «почему-то и лечиться, и отдыхать, и тратить свои деньги, вкладывая в недвижимость и прочие активы, предпочитают за рубежом. Сознательные люди понимают, насколько деструктивна деятельность этого главного пропагандиста России. В Италии есть русская пропаганда, которая действует на внешнего зрителя. Она очень сильная, она очень коварная. Естественно, люди начинают как-то симпатизировать тому, чего они никогда в жизни не видели, с чем не соприкасались. Это следствие пропаганды. И наша задача – как раз обратить внимание итальянского общества на эту пропаганду, насколько она коварна, насколько она лжива», – говорит священник.

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев
Путин всегда был наглым дворовым пацаном и таким же остался


В ноябре мы опубликовали воспоминания петербургского каскадера Николая Ващилина, рассказавшего о друзьях своей юности. Ващилин был знаком с Владимиром Путиным, Аркадием Ротенбергом и другими молодыми самбистами, которые сегодня управляют политикой и финансами России. «У меня был шок от того, что я видел в те годы. Наблюдаю за ним, и шок становится только сильнее. В студенческие годы ходил в суконных ботах, при Собчаке распугивал честных граждан в малиновом пиджаке и вдруг... Я считаю его приход к власти чудом. Но это чудо не от Бога, а от какой-то другой силы... Может, от Кашпировского или Чумака, модных у советского народа и колдовавших по центральному телевидению. У Путина, Ротенберга и его друзей была любимая шутка: испортить воздух в автобусе, когда мы возвращались с тренировок, и выскочить. А люди сидят и ищут глазами: "Кто же так навонял?" Путин всегда был наглым дворовым пацаном, дрался с остервенением, и таким же остался, только несказанно вырос от вседозволенности. Я понимаю, почему он хотел стать разведчиком, работать в КГБ. Он сам пишет, что однажды ему дали в лоб так, что искры из глаз полетели. И он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь. А такой силой в СССР был только КГБ», – рассказывал Николай Ващилин.

Владимир Путин на тренировке по самбо
Владимир Путин на тренировке по самбо

Самая читаемая публикация декабря тоже посвящена Путину. Это обзор высказываний блогеров о внезапно проявившемся интересе президента России к событиям 1939 года. Многих удивило, что Путин обрушился на Польшу, жертву агрессии со стороны заключивших союз гитлеровской Германии и СССР. «Резолюция Европарламента напоминает, что СССР и Германия в 1939 году разделили Польшу по пакту Молотова-Риббентропа, и Путин теперь всячески старается принизить Польшу, но это аргументация в духе «сами виноваты». Но как бы громко мы ни обвиняли Польшу в симпатиях к Гитлеру, вряд ли это снимет вопрос о сговоре Гитлера и Сталина», – напоминает Дмитрий Колезев.

Путин – это отсутствие будущего, это человек, который не может и не хочет предоставить картину стратегического развития нашей страны


В 2019 году мы подготовили спецпроект, посвящённый 20-летию прихода Путина к власти. Самая читаемая публикация из этого цикла – дискуссия, озаглавленная «Путин, которого нет». «Мои родители рассказывают мне про 80-е, что красные флаги или надписи про КПСС перестали вызывать раздражение, они стали незаметны, всем было понятно, что будущее не за этим. И это, наверное, то, что заставило меня начать заниматься политикой, то, что я думаю про Владимира Путина, – отсутствие будущего у моей страны при нем. Он не собирается уходить, и это то, что мотивирует меня и большинство моих знакомых становиться активными участниками политических, общественных процессов. Потому что Путин – это отсутствие будущего, это человек, который не может и не хочет предоставить картину стратегического развития нашей страны», говорит участник дискуссии, молодой социальный антрополог Олег Степанов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG