Питерский чекист во главе России: 20 лет спустя

31 декабря 2019 года Президент России Борис Ельцин сделал "новогодний подарок" народу: он заявил о своей отставке и передал власть премьер-министру Владимиру Путину, автоматически ставшему и.о. президента. С этой позиции он и выиграл президентские выборы 2000 года в первом туре с 51% голосов.

Как и почему во главе России 31.12.1999 года главой РФ стал Владимир Путин? Каковы итоги 20-летия путинизма? Обсуждают политолог Станислав Белковский, политик Владимир Милов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 30 декабря в 19:05