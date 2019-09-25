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Археология

Операция "Преемник". Эфир в 18:05

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Как передают власть на постсоветском пространстве

Ровно 20 лет назад уходящий с поста Борис Ельцин фактически передал пост президента Владимиру Путину. С тех пор транзиты власти на постсоветском пространстве нечасто были демократичными – так, в Казахстане в 2019 году Нурсултан Назарбаев назначил себе сменщика, сохранив при этом рычаги управления. Как передают власть в постсоветских странах и какой сценарий может ждать Россию, когда в 2024 году закончится очередной президентский срок Путина?

Гости программы: Кирилл Рогов, политолог, и Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по странам СНГ. Эфир в 18:05.

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