"Многие живут очень бедно". Для чего в Абхазии меняют власть

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия 13 января принял отставку президента Рауля Хаджимбы. Накануне он заявил о сложении своих полномочий после массовых акций протеста местной оппозиции и визита в Сухуми высокопоставленных представителей российских властей. Обязанности президента будет исполнять премьер-министр Валерий Бганба. Новые выборы президента должны пройти 22 марта. В понедельник стало известно, что Рауль Хаджимба участвовать в них не будет.

В воскресенье, 12 января, в Сухуми побывал помощник Путина Владислав Сурков. Там же с минувшей пятницы находился и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Ранее на фоне протестов против итогов последних президентских выборов, победителем которых был объявлен Хаджимба, Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия удовлетворила жалобу кандидата в президенты от оппозиции Алхаса Квицинии и признала недействительными их итоги.

Квициния, представлявший на выборах объединённую оппозицию, осенью проиграл во втором туре действующему президенту Раулю Хаджимбе с отрывом менее чем в полтора процентов голосов. Он заявил о непризнании итогов голосования. В столице Абхазии Сухуми прошла массовая акция протеста, собравшиеся захватили здание администрации президента и находившееся там оружие. После этого парламент Абхазии принял постановление с призывом к президенту подать в отставку "в связи со сложной общественно-политической обстановкой".

Митингующие блокировали здание администрации главы Абхазии с четверга, 9 января. В воскресенье во второй половине дня они отправились к его резиденции. Лидер протестующих Ахра Авидзба объявил, что собравшиеся хотят узнать, какое решение принял Рауль Хаджимба по итогам переговоров с оппозицией, которые состоялись днём 12 января при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Помощник президента России Владислав Сурков, как сообщил корреспондент "Эха Кавказа", вечером в воскресенье в посольстве России встретился только с лидером оппозиции Асланом Бжанией, с Раулем Хаджимбой у него встречи не было.

О том, что ждет Абхазию в ближайшие месяцы до выборов и на какие преобразования надеются ее жители, говорит президент московского Научного общества кавказоведов, эксперт Института мировой экономики международных отношений РАН Александр Крылов:

Оппозиция свою задачу решила – отстранила президента от власти

– Дата выборов назначена, так что события будут развиваться именно в этом русле. Сейчас будут выдвигаться кандидаты. Собственно, та сила, которая сейчас имеет наибольшую мощь на абхазской политической арене, – это концентрированная сила оппозиции. Она свою задачу решила – отстранила президента от власти. Сейчас будет период выдвижения, а там уже все будет зависеть от того, останется ли эта политическая сила единой или они начнут действовать каждый в своих интересах. Это будет определять характер выборов и их результат. Конечно, если Аслан Бжания останется общим кандидатом от оппозиции, то он победит с большим отрывом – это совершенно очевидно. Бжания – представитель силового блока, все эти годы он входил в политическую элиту. Так что говорить о том, что в Абхазии происходит смена поколений политических лидеров, не приходится.

–​ Для чего в Абхазию прилетал Владислав Сурков? Сыграла ли Россия какую-то роль в нынешнем абхазском политическом кризисе?

– Повторяется ситуация 2014 года. Тогда тоже прилетали Сурков и Нургалиев. Но не они определяют события, которые там происходят. Их задача состоит в том, чтобы в Абхазии не было дестабилизации и стрельбы. В прошлый раз они с этим справились успешно. Я думаю, что и в этот раз все идет к тому, что все закончится без стрельбы.

–​ Какова сейчас обстановка в Абхазии? Каких преобразований ждут ее жители?

Очень сильны власть и влияние криминальных структур, в том числе в госаппарате

– Все устали от бытовой неустроенности, от засилья монополий, от засилья криминала. Все это вызывает большие разочарования в народе. Каждый раз люди ожидают, что с приходом нового, сильного лидера будет наведен порядок. То же самое было связано с Хаджимбой: рассчитывали, что он наведет порядок. Сейчас, я думаю, ожидания будут аналогичные. Но, к сожалению, какого-то нового принципиального курса социально-экономических преобразований не предлагается. Главная проблема – высокий уровень монополизации экономики. Там все находится в руках определенных групп людей. Очень сильны власть и влияние криминальных структур, причем в том числе и в государственном аппарате. Кроме того, есть и полный правовой нигилизм абхазского населения, начиная с рядовых граждан. Конечно, в этой ситуации только радикальная смена устоявшихся порядков может что-то изменить. Но кто готов на радикальные реформы – совершенно непонятно, – говорит Александр Крылов.

Главный редактор абхазской газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг полагает, что у оппозиции пока нет единого лидера, способного одержать убедительную победу на предстоящих президентских выборах:

Наблюдается апатия общества к политическим процессам

– Сейчас в Абхазии нет ни одной политической силы, которая имеет подавляющую поддержку населения, как это было во времена Владислава Ардзинбы или Сергея Багапша (президенты самопровозглашенной республики Абхазия в 1994–2005 и 2005–2011 годах. – РС). Может быть, у тех или иных политических группировок есть какой-то контрольный блокирующий пакет акций, но не более того. Тем более последние президентские выборы показали, что наблюдается некая апатия общества к тем политическим процессам, которые происходят. По сути, борьба идет между похожими политическими силами. И обычные люди не видят какую-то перспективу, не верят, что будут проведены серьезные преобразования во всех сферах, начиная от социальной, экономической и кончая правоохранительными органами и так далее.

–​ Какая проблема волнует людей больше всего?

Страна в последние годы находилась в стагнации. Кризис стал перманентным

– Отсутствие реформ в принципе. Страна последние годы находилась в стагнации. Кризис вполне ожидаем. В Абхазии он в последние годы приобрел форму перманентного. Я думаю, что главная задача, которая стоит перед абхазской политической элитой, – выработать некую "дорожную карту": что будет делать будущий президент вне зависимости оттого, как его зовут. У людей, которые будут баллотироваться, – низкий рейтинг доверия. Если не будет консенсуса всей политической элиты – проводить реформы будет практически невозможно.

–​ Какова роль в России в том, что сейчас происходит в Абхазии?

В Абхазии любой политический деятель договороспособен для Москвы

– Владислав Сурков и Рашид Нургалиев приехали попытаться уладить этот политический конфликт. Я думаю, для Москвы было абсолютно неважно, кто именно выйдет победителем. Это совершенно непринципиально, потому что в Абхазии любой политический деятель, так или иначе, договороспособен для Москвы, учитывая то тесное сотрудничество, которое существует. Бюджет Абхазии практически наполовину формируется из российских дотаций. Нужно быть сумасшедшим политиком, чтобы ссориться с Россией. Но при этом надо уметь договариваться и отстаивать свои интересы. Конечно же, абхазская политическая элита не столь пушиста и удобна для Москвы. Многие вопросы, которые ставились за последние 10 лет, так и не решены. В частности, снятие запрета на продажу недвижимости россиянам, мораторий на добычу нефти, который был введен несколько лет назад. Они так и не решаются, несмотря на то что взаимоотношения Москвы и Сухуми такие тесные, – говорит абхазский журналист Инал Хашиг.

Главный редактор издания "Кавказский узел" Григорий Шведов уверен, что если бы ушедший в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба решил участвовать в следующих выборах, шансы его были бы высоки:

У Рауля Хаджимбы есть поддержка в Абхазии

– Раз Хаджимба не баллотируется, очевидно, что даже при небольшой явке, что является ключевой проблемой на выборах в Абхазии, скорее всего, будет избран кандидат от оппозиции. Решение Хаджимбы не баллотироваться кажется мне поспешным. Если он вдруг поменяет свое мнение, я считаю, что у него хорошие шансы – у него есть поддержка в Абхазии. Что касается роли России во всей этой ситуации – она немного напоминает ее же роль в армянской революции. И там, и здесь Россия запоздала. Российские официальные лица приехали в Абхазию слишком поздно. Причем если это была попытка "закрутить гайки", то выбор Рашида Нургалиева как персоны здесь очень характерен. Если уж закручивать гайки – то делать это быстро.

Но выражение "закручивать гайки" – сугубо индустриальное. Закручивание гаек в абхазском сценарии обозначало бы кровь. Своевременное закручивание гаек означало бы убийство людей, которые ворвались в здание и захватили его и, безусловно, нарушили закон. Хорошо, что этого не случилось. Вообще я считаю, что Кремль в принципе не должен решать вопрос абхазских выборов, хотя и в прошлый раз, когда был такой переворот, Сурков тоже приезжал. Но я полагаю, что Абхазия должна самостоятельно решать, кем она должна быть – независимым государством, частью Грузии или частью России.

–​ Эксперты, да и сами абхазы говорят о плохой социально-экономической ситуации, о коррупции, засилье криминала. Есть ли в этом вина России?

Многие люди живут бедно, но я не вижу в этом вины России

– Я считаю, что нечего валить эти беды на Россию. Действительно, многие люди живут очень бедно. Это правда. Но я не вижу в этом никакой вины России. Может быть, та модель помощи, которую оказывает российское государство, не сильно эффективна с точки зрения экономического развития региона. Но я считаю, что вина лежит на абхазском обществе, на абхазских политиках. Конечно, распространены и коррупция, и бандитизм. Но в Абхазии реагируют на громкие преступления (убийство российского туриста в июле 2017 года. – РС), они раскрываются. Но эта реакция тоже недостаточна для общества. Общество хочет большего, – говорит главный редактор издания "Кавказский узел" Григорий Шведов.

Абхазия объявила о своей независимости в 1994 году после окончания вооруженного конфликта с Грузией. ​В 2008–2009 годах, после российско-грузинского военного конфликта, независимость Абхазии признали Россия и ещё несколько государств мира. Большинство членов ООН считают Абхазию частью территории Грузии. В Тбилиси выборы в республике не признают, а саму Абхазию считают оккупированной Россией территорией.