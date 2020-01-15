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Археология

"Можем повторить". Эфир в 18:05

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Антрополог Дарья Радченко и историк Илья Женин: что стоит за российском культом Победы?

За последние десять лет День Победы в России превратился в крупнейшую идеологическую опору государства с элементами религиозного культа: поклонение предкам, крестные ходы. В то же время праздник остается важным для частной и семейной памяти, вокруг него возникают новые практики коммеморации. Что же такое День Победы для России: день памяти, праздник, карнавал, религия или пропагандистская акция властей?

Гости программы - Дарья Радченко, антрополог, старший научный сотрудник РАНХиГС, заместитель руководителя Центра городской антропологии КБ Стрелка, и Илья Женин, историк, доцент кафедры всеобщей истории РАНХиГС. Эфир в 18:05.

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