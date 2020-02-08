Постфордистский город. Эфир в 18:05

Наши мегаполисы созданы Генри Фордом: все транспортные коммуникации, логистика, планировка и ритм жизни "заточены" под автомобиль. В XXI веке человечество одновременно избавляется от двигателя внутреннего сгорания, заменяя его электрической тягой, и от частного автомобиля, пересаживаясь на общественный транспорт, каршеринг и такси. Возможен ли в будущем город, свободный от частных авто?

Гости программы - Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, и Елена Степанова, доцент кафедры международного менеджмента РАНХиГС. Эфир в 18:05.