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Археология. Будущее

Постфордистский город. Эфир в 18:05

Михаил Блинкин и Елена Степанова: возможен ли мегаполис без автомобилей?

Наши мегаполисы созданы Генри Фордом: все транспортные коммуникации, логистика, планировка и ритм жизни "заточены" под автомобиль. В XXI веке человечество одновременно избавляется от двигателя внутреннего сгорания, заменяя его электрической тягой, и от частного автомобиля, пересаживаясь на общественный транспорт, каршеринг и такси. Возможен ли в будущем город, свободный от частных авто?

Гости программы - Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, и Елена Степанова, доцент кафедры международного менеджмента РАНХиГС. Эфир в 18:05.

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