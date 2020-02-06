Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить, не нарушает ли документальный фильм Владимира Соловьева о Бенито Муссолини российский закон "О противодействии реабилитации нацизма" и другие нормативно-правовые акты. Дискуссии об этом фильме не утихают в соцсетях уже несколько месяцев: Соловьев и его сторонники утверждают, что фашизм нельзя отождествлять с нацизмом, а Муссолини был "смелым, доблестным, благородным и милосердным человеком".

Фильм Соловьева о Муссолини было бы правильнее назвать "фильмом Соловьевых": несмотря на то что главный рассказчик – сам телеведущий, режиссером картины значится Александр Соловьев, его сын. Как выяснил Александр Головач, Александр Соловьев снимал рекламные ролики для того же телеканала "Россия", где работает его отец, для департамента транспорта Москвы и московской мэрии, а также предвыборные ролики Сергея Собянина и Владимира Путина.

Несмотря на то, что фильм "Муссолини. Закат" был снят и показан на государственном телеканале "Россия" еще 6 лет назад, в 2013 году, жаркие споры в соцсетях о нем развернулись лишь в начале января 2020-го. Причиной тому стал сам Соловьев, который сделал репост хвалебного отклика на этот фильм, написанного публицистом и сотрудником телеканала Russia Today Игорем Молотовым. В заметке Молотова о фильме говорилось, в частности, следующее: "Муссолини был блестящим человеком, дал миру третий путь, по которому, частично, сегодня идёт Россия". Вслед за этим на сайте RT была опубликована статья публициста Дмитрия Петровского "Дуче испугал либералов", в которой он вслед за Соловьевым оправдывает идеологию фашизма, называя негативное восприятие этого слова "ошибкой, доставшейся нам от сталинской пропаганды".

Несмотря на то, что российский Уголовный кодекс формально наказывает лишь за оправдание нацизма, не упоминая фашизм, Александр Головач рассчитывает на реальный результат от своего заявления в Следственный комитет: по словам юриста, о недопустимости восхваления фашизма не раз говорил президент России Владимир Путин, а в принятой в декабре 2015 года Стратегии национальной безопасности РФ "деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма" названа одной из "основных угроз государственной и общественной безопасности России".

Ранее Фонд борьбы с коррупцией рассказал о двух виллах Владимира Соловьева на итальянском озере Комо. Именно там, согласно общепринятой версии, Муссолини и был пойман при попытке бегства в Швейцарию. По версии Соловьева, на самом деле Муссолини действительно удалось бежать и остаток своих дней дуче доживал в Латинской Америке. Реагируя на расследование ФБК о своих виллах, Соловьев не стал отрицать, что владеет недвижимостью в Италии, сказав, что не обязан о ней отчитываться, поскольку не является государственным служащим. В ответ на возмущение комментаторов фильмом "Муссолини. Закат" он еще раз опубликовал ссылку на него и написал, что "удовлетворен истерикой оппов", а "умные посмотрят [фильм] и все поймут".

По просьбе Радио Свобода Александр Головач подробно рассказал о своем заявлении в СК, о своем отношении к фильму Соловьева про Муссолини и о бизнес-связях ведущего и его родных.

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– Почему вы решили подать заявление в Следственный комитет? О чем именно вы их просите?

– Меня возмутила ситуация, что мы сейчас фактически входим в режим ежедневного празднования Дня Победы, когда выходят все новые и новые новости о том, что нужно помнить, гордиться, не забывать преступления. И в это же время Russia Today и Владимир Соловьев за государственный счет, на государственных каналах фактически ведут пропаганду идеологии фашизма, восхваляют его лидера Бенито Муссолини, говорят, что он не был антисемитом, что он был замечательным человеком, блестящим журналистом, строил дороги, что фашизм и нацизм – это разные вещи. В своем заявлении в Следственный комитет я указал, что есть Стратегия национальной безопасности РФ, где сказано, что фашизм – это одна из главных угроз, есть приказ самого Следственного комитета, в котором прямо указано, что Следственный комитет должен бороться с распространением идеологии фашизма. По сути, это заявление – проверка действующей государственной системы на то, как она отреагирует на пропаганду фашизма своими главными пропагандистами.

– Вы видели сам фильм Соловьева о Муссолини?

– Да, я посмотрел фильм. Я не смотрел его в 2013 году, когда он вышел. Я посмотрел его в январе, когда Соловьев решил сделать в своем телеграме репост заявления [колумниста Russia Today Игоря Молотова] о том, что "Россия идет по пути Муссолини и фашизма". Я посмотрел этот фильм несколько раз. Это, конечно, никакой не документальный фильм. Это просто какие-то фантазии Соловьева, его собственная рефлексия на тему того, как он похож на Муссолини: и внешне, и по журналистскому таланту, как он считает, но никакой культурной или научной ценности фильм не несет. Там прямо высказываются мысли о том, что Муссолини был положительным историческим персонажем, не был антисемитом – что совершенно дико.

– В колонке Russia Today сказано так: "Муссолини был блестящим человеком, который дал миру третий путь, по которому частично сегодня идет Россия". Разве это не так, Россия не идет этим "третьим путем"?

– Я не оценивал это с точки зрения "правда или не правда". Конечно, можно говорить, что у нас идет ограничение прав и свобод. В этом мы похожи на многие авторитарные режимы, которые были до нас, и Путин похож на авторитарных лидеров, которые были до него. Но нужно учитывать контекст: и Russia Today, и прочие колумнисты говорят совершенно в другом контексте. Они говорят в положительном контексте, то есть они пропагандируют идеологию фашизма. Когда мы говорим, что Путин похож на Муссолини и Гитлера, мы, наоборот, формируем негативное отношение к этим идеологиям, а у них идет пропаганда распространения фашизма, что должно наказываться по закону, который эта же власть сама и приняла.

– Как вам кажется, почему Соловьеву так близка фигура именно Муссолини?

– У меня есть достаточно парадоксальное предположение: он правда, действительно уверен в своем сходстве с ним – внешнем, сходстве в судьбе. Муссолини тоже был журналистом некоторое время. И Соловьев, наверное, так сильно проникся культурой Италии, когда живет на озере Комо на своих виллах, что выбрал себе в качестве кумира для подражания самого Муссолини и при этом закрывает глаза на все преступления, которые он совершал.

– Если он так отождествляет себя с этим человеком, неужели он не боится повторения его судьбы?

– Я думаю, что самовлюбленность Владимира Рудольфовича затмевает все попытки рационального мышления, которые происходят у него в голове.

– Рассчитываете ли вы на какой-то эффект от своего заявления? Если да, то на какой? Это не первый раз, когда россияне требуют от Следственного комитета проверить высказывания Соловьева. Перед вами был житель Татарстана, которого обидели слова Соловьева про ИГИЛ и татар, а также то, как он пародировал татарский акцент.

– Да, на Соловьева достаточно часто подают заявления. И именно в этот раз – может быть, потому что я его написал, – но я рассчитываю на какой-то эффект. Все складывается в какой-то нелепый и совершенно парадоксальный пазл, когда у нас с одной стороны – празднование Дня Победы, а с другой стороны –восхваление фашизма. Следственный комитет должен как-то отреагировать на эти слова и привлечь к ответственности если не Соловьева, то журналистов Russia Today, которые позволяют себе такие высказывания, потому что это не должно остаться безнаказанным.

Все складывается в какой-то нелепый и совершенно парадоксальный пазл

А касаемо Соловьева, там, в расследовании, есть еще одна тема – это тесная связь Соловьева и Сбербанка. В 2017 году журналисты обнаружили, что Сбербанк отдает контракты фирме Соловьева на сотни миллионов рублей ежегодно: по 100 миллионов в год за пиар в эфире радиостанций и в его телеграм-канале... А теперь и зять Соловьева работает в Сбербанке. Выяснилось, что сын Соловьева, который был режиссером фильма "Муссолини. Закат", снимает все рекламные ролики Сбербанка для ТВ и интернета. Совершенно невозможно, чтобы это было просто совпадением. Сбербанк, фактически государственный банк, вливает огромные деньги в семью Соловьева, сотни миллионов рублей! И мне непонятно, зачем государственному банку этим заниматься?! Нужно поставить вопрос именно Сбербанку – для чего они это делают, не хотят ли они это прекратить? Потому что фактически они финансируют пропаганду фашизма.

– Какими на практике могут быть последствия вашего заявления в СК?

– Мы видим, как это происходит на практике, когда это касается обычных людей, например, стендап-комика Александра Долгополова. Пусть проводят проверку, назначают лингвистическую, политологическую экспертизу, приходят к Соловьеву и в редакцию Russia Today на работу, проводят допросы, проводят все те же самые действия.

– Вы пытались как-то напрямую контактировать с самим Соловьевым по поводу этого фильма?

– Мы с Владимиром Рудольфовичем последний месяц очень плотно общались в твиттере на разные темы, в том числе и о его любви к фашизму. Он как-то уходит от этой темы, и в конце концов заблокировал меня в твиттере, чтобы не отвечать на неудобные вопросы, – рассказал в интервью Радио Свобода Александр Головач.

Это уже второй случай за последние полгода, когда на Владимира Соловьева жалуются в Следственный комитет: в октябре житель Татарстана Еркен Сарсенбаев потребовал наказать ведущего за оскорбление татар в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Ролик Александра Головача о Владимире Соловьеве, его фильме и связях родственников Соловьева со Сбербанком посмотрели на YouTube уже более 130 тысяч человек. Это ровно в два раза больше, чем число людей, посмотревших там же фильм Соловьева о Муссолини. Сам Владимир Соловьев не ответил на просьбу Радио Свобода прокомментировать новость о подаче Головачом заявления в Следственный комитет с требованием проверить его фильм.