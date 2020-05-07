Ведущая "Эха Москвы" анонсировала дебаты Соболь и Собчак

Ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр анонсировала дебаты между телеведущей Ксений Собчак и продюсером канала "Навальный Live" Любовью Соболь на тему "20 тысяч каждому: популизм или необходимость?". Об этом сообщает "Интерфакс".

Агентство уточняет, что дебаты, переговоры о которых шли несколько недель, пройдут 10 мая в 18:10 в Zoom, а транслировать их будут "Эхо Москвы" и ютьюб-каналы Собчак и "Навальный Live". Модератором дебатов станет Фельгенгауэр. Она рассказала, что регламент заявлен "классическим": вступительное слово, несколько вопросов от ведущей, после чего Соболь и Собчак зададут друг другу свои вопросы. На каждый вопрос отводится минута, на ответ – не более трёх минут.

В апреле Алексей Навальный запустил онлайн-кампанию "Пять шагов для России", призвав граждан страны требовать от правительства выплатить во время пандемии коронавируса 20 тысяч рублей каждому взрослому и 10 тысяч рублей каждому ребенку, полностью отменить плату за ЖКХ, отменить все налоги для малого бизнеса на один год и направить два триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу. На данный момент петиции с соответствующими требованиями собрали на разных интернет-площадках почти миллион подписей.

В Кремле предложения Навального назвали "популистскими" и содержащими положения, "не имеющие отношения к реальному функционированию страны и экономики".

В популизме Навального обвинила и Ксения Собчак. Параллельно она упрекнула одну из ключевых сотрудниц Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в трусости, поскольку та якобы неоднократно отказывалась от публичных дебатов с телеведущей. Соболь в свою очередь обвинила Собчак во лжи.