Петиция Навального набрала 100 тысяч подписей на государственном сайте РОИ

Петиция Алексея Навального "5 шагов для России" менее чем за сутки набрала 100 тысяч верифицированных подписей на сайте Российской общественной инициативе. Теперь её обязана рассмотреть экспертная рабочая группа федерального уровня.

Политик объявил о запуске кампании "Пять шагов для России" 20 апреля, это его план по поддержке населения и бизнеса во время коронавирусной пандемии. По мнению политика, каждому взрослому россиянину нужно было немедленно выплатить 20 тысяч рублей помощи и 10 тысяч рублей – каждому ребенку. После этого выплаты по 10 тысяч рублей должны были повториться в мае и июне.

Также Навальный политик предлагал полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии, отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год и направить два триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу.

Идея Навального собрала 357 тысяч подписей поддержки на сайте Сhange.org, 471 тысячу на сайте политика, 650 тысяч на сайте социальной сети "ВКонтакте". Однако для голосования на сайте РОИ подписантам нужно подтвердить свою личность с помощью сайта "Госуслуг", что с большой степенью надёжности гарантирует, что они — реальные люди и граждане России.

Согласно указу президента, срок рассмотрения инициатив на РОИ экспертными группами не должен превышать двух месяцев. Кремль уже комментировал программу Навального и назвал её популисткой, поверхностной и подготовленной людьми без "должного уровня компетенции".