Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

Китайский синдром. Эфир в 18:05

Василий Кашин, Темур Умаров и Алексей Маслов: как эпидемия коронавируса изменит место КНР в мире?

Пандемия COVID-19 и подозрения в причастности к ней вирусологической лаборатории в Ухане сильно ударили по репутации Китая. Как китайская экономика, общество и дипломатия справятся с этим вызовом? Как изменится Китай после пандемии, и каково будет его место в поствирусном мире? В программе участвуют: Василий Кашин, синолог, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, Темур Умаров, китаист, эксперт по Центральной Азии, консультант Московского центра Карнеги, и Алексей Маслов, руководитель Школы востоковедения ВШЭ. Эфир в 18:05.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG