Пандемия COVID-19 и подозрения в причастности к ней вирусологической лаборатории в Ухане сильно ударили по репутации Китая. Как китайская экономика, общество и дипломатия справятся с этим вызовом? Как изменится Китай после пандемии, и каково будет его место в поствирусном мире? В программе участвуют: Василий Кашин, синолог, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, Темур Умаров, китаист, эксперт по Центральной Азии, консультант Московского центра Карнеги, и Алексей Маслов, руководитель Школы востоковедения ВШЭ. Эфир в 18:05.
Китайский синдром. Эфир в 18:05
Василий Кашин, Темур Умаров и Алексей Маслов: как эпидемия коронавируса изменит место КНР в мире?
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