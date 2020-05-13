Китайский синдром. Эфир в 18:05

Пандемия COVID-19 и подозрения в причастности к ней вирусологической лаборатории в Ухане сильно ударили по репутации Китая. Как китайская экономика, общество и дипломатия справятся с этим вызовом? Как изменится Китай после пандемии, и каково будет его место в поствирусном мире? В программе участвуют: Василий Кашин, синолог, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, Темур Умаров, китаист, эксперт по Центральной Азии, консультант Московского центра Карнеги, и Алексей Маслов, руководитель Школы востоковедения ВШЭ. Эфир в 18:05.