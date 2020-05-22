Голосование о Конституции: в Москве готовятся к "поквартирным обходам"

Членов участковых избирательных комиссий в Москве предупредили о возможности начала в ближайшее время поквартирных обходов граждан с информацией о голосовании о поправках к Конституции. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на нескольких членов комиссий.

За работу в течение трех недель членам УИК, как утверждается, обещают доплату в 30 000 рублей.

Как пишут "Открытые медиа", в рабочем чате одной из участковых комиссий Северного административного округа Москвы 20 мая появилось сообщение от сотрудника территориальной комиссии — он попросил до ночи написать фамилии членов УИК, готовых "пойти в поквартирный обход" с 1 по 15 июня. Аналогичное сообщение получил и член комиссии в Юго-Западном административном округе.

При этом, как сообщается, членов комиссий предупредили, чтобы во время обхода они не заходили в квартиры - вероятно, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В Москве до 31 мая действует так называемый режим самоизоляции, люди могут выходить из домов только по уважительным причинам, а также должны соблюдать социальную дистанцию, то есть общаться с другими людьми только на расстоянии.

Голосование о поправках в Конституцию первоначально было назначено на 22 апреля, однако его перенесли из-за эпидемии на неопределённый срок. В последние дни начали появляться сообщения о возобновлении подготовки к голосованию.

20 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Финансирование региональных и зарубежных комиссий было заморожено. Теперь они вновь могут приступить к работе.​

Наблюдатели движения "Голос" отмечают, что решение о возобновлении работы было принято 20 мая, однако прессе об этом не сообщили. Обсуждение вопроса на сайте ЦИК не транслировалось.

Поквартирные обходы избирателей, как правило, поквартирные обходы начинаются за месяц до выборов, чтобы оповестить жителей о дате голосования и уточнить списки избирателей. Если обходы действительно начнутся 1 июня, это значит, что голосование может пройти уже в начале июля.

Оппозиционер Алексей Навальный крайне негативно отреагировал на сообщение о "поквартирных обходах":

Собеседники "Коммерсанта" называли две возможные даты плебисцита — 24 июня и 8 июля, а по данным источников РБК, а также главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, голосование могут провести 24 июня одновременно с парадом Победы. Чтобы голосование прошло 24 июня, президент должен его назначить не позднее 25 мая. Источники "Открытых медиа" говорят о "середине лета" как возможном времени голосования.