Владимир Путин назначил Парад Победы в Москве на 24 июня

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к приуроченному к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе Параду Победы в Москве. Он запланирован на 24 июня. Трансляцию совещания вёл канал "Россия-24".

Шествие "Бессмертный полк" и традиционный Военно-морской парад должны пройти 26 июля, сказал президент. Путин отметил, что шествие может быть перенесено ещё на месяц, если для участников будут сохраняться риски из-за эпидемии.

24 июня 1945 года состоялся исторический парад на Красной площади в Москве. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский.