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Грани времени

Галкин в образе, Путин в бункере, Собянин на прогулке, оппозиция в автозаке. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Журналист Александр Плющев во время серии одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара у здания главного управления МВД РФ по городу Москве на улице Петровка

Пикеты и аресты оппозиционеров в Москве. Собянин ослабил режим самоизоляции и дал добро москвичам на прогулки. Продуктовая корзина дорожает, семейные бюджеты трещать по швам. Путин готовится к военном параду, Илон Макс – к запуску астронавтов в космос.

Обсуждаем с политиком и директором ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлом Грудининым, с депутатом Мосгордумы Екатериной Енгалычевой и с популяризатором космонавтики, журналистом Виталием Егоровым.

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