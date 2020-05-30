Пикеты и аресты оппозиционеров в Москве. Собянин ослабил режим самоизоляции и дал добро москвичам на прогулки. Продуктовая корзина дорожает, семейные бюджеты трещать по швам. Путин готовится к военном параду, Илон Макс – к запуску астронавтов в космос.

Обсуждаем с политиком и директором ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлом Грудининым, с депутатом Мосгордумы Екатериной Енгалычевой и с популяризатором космонавтики, журналистом Виталием Егоровым.