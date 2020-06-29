С января по май 2020 года 422 закупки из объявленных 568 закупок противоклещевого иммуноглобулина были признаны несостоявшимися. Это на 79% больше, чем количество отмененных закупок за аналогичный период 2019 года, пишет издание "Фармацевтический вестник" со ссылкой на данные аналитической компании "Курсор Маркетинг".

О проблемах с поставками препарата изданию рассказала генеральный директор аптечной сети "Фармленд" Аделя Кальметьева. По ее словам, в Башкирии сохраняется дефицит противоклещевого иммуноглобулина. В связи с этим компания направила производителям препарата письма с запросом о поставке иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита в ампулах – не менее 1000 упаковок по 10 ампул. В Свердловской областной станции переливания крови заявили, что препарат находится в процессе сертификации и отсутствует на складе.

Ситуация с поставками противоклещевого иммуноглобулина начала усугубляться в ноябре 2019 года, когда изменился процесс сертификации и выпуска в гражданский оборот иммунобиологической продукции. "В данный момент всего три московские лаборатории имеют право проводить контроль качества таких лекарственных средств. Они работают круглосуточно, однако все равно не успевают в необходимые сроки проводить проверки и выпускать документы качества на заявленные серии", — объяснила Кальметьева.

Согласно базе Росздравнадзора о введении лекарственных средств в гражданский оборот, в 2020 году первое разрешение на ввод серии иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита выдано 3 апреля Челябинской областной станции переливания крови. Всего, по данным на 23 июня 2020 года, выдано 60 разрешений, из них 24 — Свердловской областной станции переливания крови, 21 — Челябинской областной станции и 15 — НПО "Микроген".