С января по май 2020 года 422 закупки из объявленных 568 закупок противоклещевого иммуноглобулина были признаны несостоявшимися. Это на 79% больше, чем количество отмененных закупок за аналогичный период 2019 года, пишет издание "Фармацевтический вестник" со ссылкой на данные аналитической компании "Курсор Маркетинг".
О проблемах с поставками препарата изданию рассказала генеральный директор аптечной сети "Фармленд" Аделя Кальметьева. По ее словам, в Башкирии сохраняется дефицит противоклещевого иммуноглобулина. В связи с этим компания направила производителям препарата письма с запросом о поставке иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита в ампулах – не менее 1000 упаковок по 10 ампул. В Свердловской областной станции переливания крови заявили, что препарат находится в процессе сертификации и отсутствует на складе.
Ситуация с поставками противоклещевого иммуноглобулина начала усугубляться в ноябре 2019 года, когда изменился процесс сертификации и выпуска в гражданский оборот иммунобиологической продукции. "В данный момент всего три московские лаборатории имеют право проводить контроль качества таких лекарственных средств. Они работают круглосуточно, однако все равно не успевают в необходимые сроки проводить проверки и выпускать документы качества на заявленные серии", — объяснила Кальметьева.
Согласно базе Росздравнадзора о введении лекарственных средств в гражданский оборот, в 2020 году первое разрешение на ввод серии иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита выдано 3 апреля Челябинской областной станции переливания крови. Всего, по данным на 23 июня 2020 года, выдано 60 разрешений, из них 24 — Свердловской областной станции переливания крови, 21 — Челябинской областной станции и 15 — НПО "Микроген".
- В апреле семь крупных фармацевтических компаний предупредили российское Министерство промышленности и торговли о возможном прекращении производства более 50 лекарств, входящих в список жизненно важных. Причина остановки – низкая максимально допустимая цена, которая приводит к отрицательной рентабельности препаратов. В качестве примера фармацевты приводят, в частности, производство 20 таблеток парацетамола. Компании "Биосинтез" одна такая упаковка обходится в 16 с половиной рублей при максимально допустимой цене на неё в 10 рублей.
- Проблемы возникли и с закупкой лекарств для больных ВИЧ. Министерство здравоохранения России не смогло приобрести препарат на сумму 2,3 миллиарда рублей. В конкурсе не принял участие ни один поставщик.
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