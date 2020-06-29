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Кадыров жил в Москве рядом с Мовсаром Бараевым и убийцами Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его семья с 2002-го года владеют квартирой в Москве, которая находится в том же доме, где, по данным следствия, жили и готовили теракт организаторы захвата "Норд-Оста" — в частности, уроженец Чечни Мовсар Бараев.

Кроме того, в доме напротив незадолго до убийства оппозиционного политика Бориса Немцова поселились, согласно материалам уголовного дела, уроженцы Чечни, позже признанные виновными в преступлении. По данным следствия, убийство они готовили именно там, и туда же приехали после его совершения.

На это обратили внимание "Открытые медиа", изучив данные Росреестра. Отмечается, что оба дома, о которых идёт речь в расследовании, принадлежат Управлению делами президента России.

Дом № 30, корпус 2 по улице Веерная на западе Москвы был построен в 1997 году для высокопоставленных госслужащих. Среди прочих квартиру в нём, площадью свыше 150 квадратных метров, получил Ахмат Кадыров, в июне 2000 года назначенный президентом Владимиром Путиным главой администрации Чеченской республики.

В январе 2002 года Кадыров-старший, его супруга Аймани, дочери Зарган и Зулай, а также его сын Рамзан со своей женой Медни и дочерями Айшат и Кариной, оформили квартиру в собственность. Отмечается, что Рамзан Кадыров, ставший главой Чечни после гибели отца в 2004 году, не включал сведения о квартире в свои декларации о доходах, при этом сохранял свою долю в ней до 2010 года. После квартира была передана в собственность матери Рамзана Аймани, которая руководит Фондом имени Ахмата Кадырова.

Другая квартира на Веерной, по адресу дом 46, корпус 1, принадлежит Артуру Геремееву — родственнику бывшего командира чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева, объявленному в международный розыск по обвинению в организации убийства Бориса Немцова. Приговорённый к 20 годам лишения свободы как исполнитель убийства Заур Дадаев был его непосредственным подчинённым.

Близкие и коллеги Немцова неоднократно заявляли о нежелании властей России вести следственные действия в отношении Геремеева из-за его близости с Рамзаном Кадыровым. Отмечается, что Артур Геремеев стал владельцем квартиры на Веерной ровно за два месяца до убийства Немцова.

  • Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и покрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина.
  • Захват театрального центра на Дубровке, во время представления мюзикла "Норд-Ост", произошёл 23 октября 2002 года. Спустя три дня власти прервали переговоры и пошли на штурм здания. В результате спецоперации по официальным данным погибли 130 человек, по данным общественной организации "Норд-Ост" – 174 человека, более 700 пострадали. Причиной смерти многих заложников стал пущенный в помещение газ, состав которого до сих пор засекречен. У медиков, которые спасали жизни пострадавших, не было информации о необходимом антидоте.
  • В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства гибели 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении лиц, ответственных за гибель людей при штурме.

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