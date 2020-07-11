"Резиновая" статья для журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Обыски у оппозиционеров в Москве, аресты у жириновцев на Дальнем Востоке. Индульгенция для Светланы Прокопьевой. Не оправдана и оштрафована.

Обсуждаем главные темы недели с главным редактором издания "Медиазона" Сергеем Смирновым, политиком Юлией Галяминой, директором общественной организации "Открытая Россия" Андреем Пивоваровым и журналистом издания "Медуза" Фаридой Рустамовой. В программе также участвуют военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, адвокаты Иван Павлов и Сергей Бадамшин.

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