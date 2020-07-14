Священник и пятеро иеромонахов РПЦ, служащие в бунтующем против церковных властей Среднеуральском монастыре, запрещены в служении с 6 июля, сообщает сайт Екатеринбургской епархии РПЦ. Они отправлены в запрет за сослужение лишённому сана схимонаху Сергею (Романову).

Романов – один из лидеров так называемых царебожников, ультраконсервативных православных христиан из РПЦ, особо почитающих последнего коронованного российского императора Николая II. Они почти не контролируются епископатом и часто состоят в оппозиции к РПЦ.

В мае схиигумен был запрещён в служении после проповеди, в которой он проклял чиновников. 16 июня он, при силовой поддержке прихожан, захватил Среднеуральский женский монастырь и сейчас удерживает его. По его утверждениям, с ним находились больше 500 человек. 3 июля он был лишён сана решением церковного суда. 13 июля он потребовал от президента России Владимира Путина передать ему президентские полномочия.

Издание “Ахилла” отмечает, что в клире монастыря числится больше священников, чем было запрещено, но, возможно, не все из них присоединились к Романову. Если в монастыре не останется не запрещённых священников, с точки зрения РПЦ он перестанет быть действующим на время, пока там не проводятся службы.